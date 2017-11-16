Илиан Кашу: Спаиванием и подкупом избирателей демократы проталкивают своего кандидата в примары

Николай МЕНЮК

Кишиневские судьи затягивают рассмотрение дела о подкупе избирателей кандидатом от ДПМ Валерием Поятэ в ходе предвыборной кампании на досрочных выборах примара коммуны Сынджера столичного муниципия.

На состоявшейся в среду, 15 ноября, пресс-конференции вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу заявил: это делается преднамеренно, чтобы помочь любыми путями кандидату от Демпартии победить на предстоящих 19 ноября досрочных выборах примара коммуны Сынджера.

«Демократы обкатывают тактику, которую они намерены использовать на парламентских выборах в 2018 году, - сказал Кашу. - Как и на всех предыдущих выборах, они используют циничные методы продвижения своих кандидатов: подкуп, шантаж, обман, административный ресурс, давление на судей и прокуроров и т.д..Эти методы демократы применили и в ходе нынешней предвыборной кампании в Сынджере. Помимо всего, как сообщили мне жители села Ревака, входящего в эту коммуну, в день досрочных выборов им обещали бесплатный алкоголь, если они проголосуют за Валерия Поятэ. Режим Плахотнюка ни перед чем не останавливается ради достижения желанной цели – получить как можно больше власти в центре и на местах».

Журналисты увидели видеокадры: 26 октября в разгар предвыборной кампании во время празднования храмового праздника села Доброжа, входящего в коммуну Сынджера, представители ДПМ - руководитель кишиневского офиса госканцелярии Геннадий Юрко, депутат Константин Цуцу и кандидат в примары Сынджеры от ДПМ Валериу Поятэ - публично подарили дорогие подарки руководителям местного детсада и гимназии, подчеркнув, что они сделаны в знак признательности за поддержку в предвыборной кампании за должность примара Сынджеры кандидата от Демпартии. «Я получил также информацию о том, что детей детсада и гимназии обязали передать своим родителям призывы директоров этих учреждений голосовать за кандидата от ДПМ, - заявил Ион Дука, кандидат в примары коммуны Сынджерей от «Нашей партии». – Я официально задокументировал факт подкупа избирателей и обратился в кишиневский суд с заявлением рассмотреть его и дать юридическую оценку».

Как сообщил Дука, он требовал в иске исключения Поятэ из предвыборной гонки, считая, что он, один из шести зарегистрированных кандидатов, нарушил законодательство, воспользовавшись в ходе предвыборной кампании административным ресурсом и допустив подкуп избирателей, что является поводом для возбуждения уголовного дела.

Кандидат от НП рассказал о том, как его начали «футболить» судебные инстанции и ЦИК. Кишиневский суд отказался принять заявление о подкупе избирателей, считая, что этим должен заниматься ЦИК, там утверждали, что это не их дело. Суд вновь отклонил заявление - уже на основании нарушения срока исковой давности.

Ион Дука обратился в Апелляционную палату. «В течение полутора недель я мотался между кишиневским судом и АП. В конечном итоге, судьями АП было принято два противоречащих решения: одно дело снять с судебного производства, а другое вернуть на пересмотр», - сообщил кандидат в примары, напомнив, что первая судебная инстанция отказалась и во второй раз принять его заявление.

15ноября кишиневский суд отказался подчиниться решению АП принять к рассмотрению дела о нарушении законодательства о проведении выборов, в частности подкупа избирателей. «Мы оспорим это решение, которое вновь подтверждает, что суды подконтрольны и руководствуются политическими, а не юридическими аргументами», - прокомментировал Ион Дука.

«Мы дойдем и до ЕСПЧ, чтобы остановить этот переступающий все возможные и невозможные рамки беспредел со стороны режима Плахотнюка, - сказал Илиан Кашу, обратив внимание на двойные стандарты, которыми не гнушается правящая власть в избирательных кампаниях. - В 2014 году Ренато Усатый вместе со своей командой был исключен из предвыборной гонки, в том числе из-за вымышленных эпизодов подкупа избирателей, что впоследствии определил суд. Тогда у власти находились Плахотнюк и Филат, полиция и другие государственные институты моментально отреагировали. В той избирательной кампании также происходил подкуп избирателей и другие нарушения законодательства, но на сегодняшний день масштабы подобных нарушений многократно возросли и переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этому нужно положить конец».

Не отреагировала и Антикоррупционная прокуратура. «Я лично обратился к ним с заявлением, в котором потребовал уведомить о предпринятых мерах по фактам нарушения законодательства, - сообщил Дука. - Никакого ответа. Правоохранители молчат, отказываясь выполнять свои обязанности».

Кандидат от «Нашей партии» отметил, что Валериу Поятэ руководил примэрией Сынджеры в 2010-2015 годах, победив на прошлых выборах по списку ЛДПМ. Будучи примаром, подписал договоры с десятками фирм, учредителем которых являлся, нанеся ущерб местному бюджету на миллионы лей. Дука обратился по этому поводу в национальную комиссию по неподкупности и в ЦИК: «Комиссия по неподкупности подтвердила конфликт интересов и коррупционность, посоветовав обратиться в прокуратуру. В ЦИК ответили, что конфликт интересов и коррупционные действия во время предыдущего мандата примара не являются основанием для снятия кандидата из избирательного списка».

Как сообщили участники пресс-конференции, на действия кандидата от НП по защите законодательства о проведении выборов сторонники демократов прибегли к полукриминальным методам борьбы: начали рвать его билборды, распространять очерняющие Дуку листовки и т.д..