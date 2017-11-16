Майя Санду возмущена заявлением генпрокуратуры о том, что Плахотнюк "чист как слеза"

Генеральная прокуратура сообщила, что Влад Плахотнюк "чист как слеза", заявила лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду. Как передает "ИНФОТАГ", она отметила на пресс-конференции перед зданием генпрокуратуры в четверг, что "такую резолюцию выдала прокуратура в ответ на заявление PAS по поводу возбуждения уголовного дела по статье "узурпация власти" в отношении Плахотнюка.

"По факту заявления были заслушаны спикер парламента Андриан Канду, депутаты Валериу Гилецки от ЕНП, Виолета Иванов и Анатолие Загородный от ДПМ, которые сообщили, что не имеют никаких претензий к Плахотнюку, - сказала Санду. - Также в прокуратуру был вызван и премьер Филип - он сообщил, что Плахотнюк никак не вмешивается в работу кабмина. Возникают вопросы - почему были заслушаны только люди, которые так или иначе связаны с ДПМ? Почему не был вызван в прокуратуру сам Плахотнюк?".

Санду отметила: "В ответ на заявление PAS прокуратура сделала вывод, что уголовное дело не может быть открыто за недостатком доказательств. Но мы оспорим это решение. Прокуратуре будут переданы аудиоматериалы разговоров Сергея Яралова и Вячеслава Платона, которые подтверждают доводы PAS об узурпации власти Плахотнюком. PAS не оставит это дело и продолжит обращаться во все компетентные инстанции".

PAS подала заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по статье "узурпация власти" в отношении Влада Плахотнюка 21 сентября 2017 г.