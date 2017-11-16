Экспорт в ЕС продолжит расти при поддержке УВЗСТ, немецкие эксперты

Экспорт в Европейский союз продолжит расти, благодаря Соглашению о свободной торговле (УВЗСТ), поддерживая экономическое развитие Республики Молдова. Такого мнения придерживается Риккардо Джуччи, глава Немецкой экономической группы в Молдове, подготовившей исследование о „Влиянии Соглашения о свободной торговле на торговлю в Республике Молдова, в том числе о роли прямых иностранных инвестиций в экономике Молдовы”. Таким образом, власти страны призваны продолжать реализацию Соглашения о свободной торговле с ЕС, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу парламента, представленное немецкими экспертами исследование указывает на чёткую переориентацию экспорта Республики Молдова на ЕС. Таким образом, если в 2015 году, в первый год реализации Соглашения о свободной торговле с ЕС, экспорт в Евросоюз упал примерно на 2%, то в 2016 году экспорт полностью восстановился и увеличился более чем на 9%. В то же время, согласно официальной статистике, в 2016 году на экспорт в ЕС приходилось около 2/3 от общего объёма, в его структуре преобладали товары, но и услуги играли важную роль. Овощи, продукты питания, текстильные изделия, машины и оборудование составляют свыше 70% общего объёма экспорта товаров. В сфере экспорта услуг выделяются три сектора: транспортные, коммуникационные услуги и пассажироперевозки.

В этом контексте немецкие эксперты подчеркнули, что осуществление Соглашения о свободной торговле является непрерывным процессом согласования с нормами Евросоюза, который может занять до десяти лет. По ходу этого длительного процесса появятся дополнительные факторы, которые будут способствовать увеличению экспорта в ЕС. Это более низкие издержки для молдавских компаний, более широкий доступ к европейскому рынку, особенно для продуктов питания, а также привлечение в Молдову реальных инвестиций.