PAS собирает подписи за уменьшение числа школьных предметов

PAS запустила кампанию по сбору подписей «FlexIt», направленную на сокращение количества школьных предметов по образцу лицея Академии наук.

PAS предлагает, чтобы высшие школы, ищущие альтернативную модель исследования, могли бы иметь такую возможность, передает unimedia.info.

В 2013 году лицей Академии наук по согласованию с Министерством образования, возглавляемым Майей Санду, работал над экспериментальной моделью образования, в которой учащиеся средних школ изучали шесть предметов в школе, три обязательных и три по своему выбору, а также факультативный предмет и физическое воспитание.

«Результаты становились все лучше с каждым годом, отзывы родителей и учеников становились все более положительными, и в конце 2015 года были предпосылки для более широкого внедрения инициативы в систему образования. Однако некоторые сотрудники министерства проигнорировали этот эксперимент», - сказала вице-президент PAS Лилиана Николаеску-Онофрей.

Таким образом, лицей академии должен был вернуться к существующему рамочному плану, который содержит в два раза больше дисциплин. После вмешательства учеников и преподавателей министерство пошло на компромисс, и теперь лицей работает по измененной программе, пояснила Лилиана Николаеску-Онофрей.

«В 11-12-х классах в Республике Молдова изучается 11-13 дисциплин, в Великобритании, например, преподаются 3-5, в Германии, Дании, Швеции, изучаются 6-7 дисциплин», - сказал Дэн Перчун, вице-президент PAS.

PAS хочет, чтобы модель, которая уже была проверена в лицее академии, была предложена в качестве альтернативного плана. Она обеспечивает гибкость при выборе предметов, следуя британской модели; дает возможность изучать передовые и базовые дисциплины; мотивирует учеников к участию в волонтерских действиях и т. д