Канду прокомментировал информацию об уголовном деле, открытом в Румынии

"Пусть румынские власти расследуют все, что хотят". Так говорит председатель парламента Андриан Канду о деле, возбужденном Управлением расследования преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии.

В деле, открытом Управлением расследования преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии фигурируют несколько демократов, среди которых и лидер ДПМ Влад Плахотнюк, передает protv.md.

"Это уголовное дело открыто по деянием, а не по лицам. Оно инициировано Платоном, который осужден в Республике Молдова. Пусть власти расследуют все, что они хотят расследовать.

Власти Румынии не связывались со мной в связи с какими-либо заявлениями, так как это произошло после жалобы Майи Санду", - заявил спикер парламента.

Управление расследования преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии подтвердило для ZdG, что учреждение возбудило уголовное дело на основании обращения бизнесмена Вячеслава Платона, касающегося деяний нескольких представителей Демократической партии Молдовы, в том числе и лидера партии Владимира Плахотнюка.

В ответе управления расследования преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии отмечено, что уголовное дело возбуждено по факту деяния, а не в отношении лиц. Румынские правоохранительные органы займутся расследованием преступлений, связанных с созданием организованной преступной группы, мошенничеством, шантажом и отмыванием денег.

Два дня назад представитель Демократической партии сообщил, что в отношении Влада Плахотнюка не ведется уголовных дел в Румынии, подчеркнув, что жалоба является подделкой.