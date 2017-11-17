Средняя зарплата в Счетной палате - 8900 лей «чистыми», средняя занятость - менее чем по одному аудиту в квартал на управление

Олег ВОЛКОВ

Счетная палата представила парламенту отчет о нарушениях в управлении и использовании государственных средств и государственного имущества в 2016 году. Председатель СП Вячеслав Унтилэ сообщил, что за прошедший год проведено 26 аудиторских проверок, по итогам которых разработано 1239 рекомендаций для 314 организаций. Также СП провела аудит исполнения государственного бюджета на 2016 год и качества управления внутренним долгом. Затем Унтилэ потребовал финансовой независимости палаты.

«Уровень расходов и доходов бюджета находится ниже намеченного, - сказал Унтилэ, цитируемый Инфотаг. - В области социальных выплат аудиторы выявили ряд несоответствий, которые затрагивают идентификацию, регистрацию и учет налогоплательщиков, предоставление социальной помощи, в том числе и в зимнее время года. Все материалы, собранные в результате аудитов, направлены в правовые структуры».

По словам Унтилэ, в рамках аудита программы реструктуризации винодельческого сектора выявлен ряд несоответствий, которые могут спровоцировать в будущем дополнительные расходы по выплатам кредита и комиссии, а также к ограничению доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. СП считает, что комбинат «Cricova» и центр туризма «Cricova-Vin» неэффективно управляются. Он также покритиковал ситуацию в госпредприятиях по снабжению населения питьевой водой: из 15 предприятий 12 зарегистрировали убытки, инвестиции не привели к ожидаемому результату.

Унтилэ посетовал на то, что СП с трудом справляется со своими задачами из-за оттока специалистов, которые переходят на более высокооплачиваемую работу. «Палата нуждается в финансовой независимости, поскольку только руководство знает, сколько нужно проводить аудитов в год, сколько это требует денег и какой штат содержать», - уверен председатель СП.

Депутат-социалист Олег Липский также предложил расширить полномочия палаты, сославшись на то, что она констатирует нарушения, однако не может следить за ходом расследования из-за ограничения доступа к материалам следствия. Председатель фракции коммунистов Владимир Воронин также считает, что СП должна получить больше полномочий, чтобы «при упоминании палаты воры дрожали с головы до пят».

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил существенную разницу в структуре аудитов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: доля проверок эффективности увеличилась с 28 до 42 процентов, финансовых аудитов - с 16 до 35 процентов, а доля аудитов соответствия сократилась с 54 до 15 процентов.

Депутаты выразили обеспокоенность по поводу нарушений и недостатков, выявленных СП. Они считают, что правительство должно заняться совершенствованием нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в госсекторе, чтобы обеспечить надлежащую подготовку бухгалтеров и внутренних аудиторов.

Все, о чем написано в утвержденном парламентом отчете, данные еще от 20 мая, комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат: «Но почему из выявленных нарушений в 20,83 миллиарда осталось только около 11 миллиардов? То есть произошла "усушка" нарушений в два раза».

Штат Счетной палаты - 160 единиц, указывает Барбалат: «При этом в 2016 году были взяты на работу 137. В структуре - 16 специализированных управлений и девять вспомогательных подразделений. 35 начальников разного ранга, то есть 22 процента от штатного расписания. Средняя зарплата за последние четыре года, с вычетом налогов, составляет около 8900 лей в месяц. При ситуации хронического недокомплекта по штатам и использовании фонда заработной планы на 100 процентов. В течение года проводят 40-50 аудиторских проверок. За последние годы – по 40 аудитов, то есть менее чем по три в среднем на одно управление в год и менее чем по одному аудиту за квартал на управление».

Начиная с 2009 года количество аудиторских проверок Счетной палаты в год сокращалось и уменьшилось с 64 до 38 в 2016 году, указывает Барбалат: «В актах аудита только за последние три года отмечены недостатки: за 2014 год - на 9,9 миллиарда лей, за 2015-й – на 17,4 миллиарда лей, за 2016 год - на 20,8 миллиарда лей. То есть нарастающим итогом с 9,9 до 21 миллиарда лей.

В 2016 году наибольшие нарушения были установлены (в миллиардах лей): в минфине – 6,98, налоговой службе – 2,19, муниципии Кишинев – 4,88, АТО Гагаузия – 1,66, минобразования – 1,61, минздраве – 0,64, НКМС - 0,4, минобороны – на 0,49, муниципии Унгены – 0,86. По итогам 2016 года Счетная палата направила 1376 рекомендаций по устранению недостатков, в том числе: в министерства – 429, в местные органы власти – 898, госпредприятиям – 17, акционерным обществам – 18 и публичным учреждениям – 14. При этом в отчетах за последние годы нет никаких сведений о направлении материалов в генпрокуратуру или суды, как предусматривает закон о Счетной палате. Хотя ранее СП ежегодно направляла по 10-15 дел».

Закон настолько неконкретен и обтекаем, что вряд ли результаты аудитов могут дать эффект, считает аналитик: «В случае невыполнения постановления Счетной палаты последняя может (именно так) обращаться в вышестоящие и иные компетентные органы. Но Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за неисполнение указаний и рекомендаций СП. То есть вся возня Счетной палаты за все годы существования единственного и главного защитника публичных финансов - это стрельба из мелкокалиберной винтовки по диким кабанам. Депутат Олег Рейдман по поводу отчета Вячеслава Унтилэ высказался примерно так: умный вид еще не означает умные заключения. Эти слова явно были сказаны в адрес рапортующего. Но он этот намек не понял, как и все депутаты, утвердившие отчет».