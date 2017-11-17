ЛДПМ призвала спецслужбы установить источники финансирования документального фильма "История Молдовы"

Лидеры Либерально-демократической партии призвали Службу информации и безопасности (СИБ) установить источники финансирования документального фильма "История Молдовы", снятого при поддержке президента Игоря Додона.

Как передает "ИНФОТАГ", председатель ЛДПМ Виорел Чиботару сказал на пресс-конференции в четверг, что появление на экранах фильма "является очередным этапом гибридной войны, которую ведет Россия против Молдовы, при поддержке президента Додона".

По словам Чиботару, "за год правления Додон сумел окончательно превратить институт президентства в кремлевский анклав, который действует в интересах России, а не граждан РМ".

Вице-председатель ЛДПМ Тудор Делиу также считает, что "граждане имеют право знать, кем профинансирован фильм, искажающий историю молдавского государства". Его интересует, "какие цели преследовал Додон, поддерживая создание пропагандистской киноленты, найдут ли отражение во второй части фильма идеи президента о том, что Приднестровье имеет право на собственный флаг и самоуправление?".

Делиу также призвал президента "обнародовать данные о расходах на реконструкцию здания администрации президента и резиденции в Кондрице", напомнив, что "президент может быть привлечен к ответственности в случае нарушения законов, как и любой гражданин Молдовы".

Либерал-демократы обратились и к председателю парламента Канду с просьбой "защитить граждан РМ от дезинформации из-за рубежа". ЛДПМ потребовала от министерства образования, культуры и исследований не допустить распространения фильма в школах и призвала депутатов парламента и граждан поддержать изменение 13 статьи Конституции (о государственном языке - "И."), чтобы окончательно прекратить очернение национальной идентичности и истории жителей Молдовы".