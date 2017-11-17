Траян Бэсеску: Россия не согласится на расширение границ ЕС и НАТО с охватом Молдовы

Российская Федерация никогда не согласится на расширение границ Европейского Союза и Североатлантического альянса, включая Республику Молдова. В то же время приоритетом Европейского Союза на следующие десятилетия является расширение в сторону Балканского полуострова, но не на восток. Единственным решением для молдавских граждан стать европейцами является объединение Республики Молдова с Румынией. С заявлениями в этом отношении выступил бывший президент Румынии Траян Бэсеску во время встречи со студентами Свободного международного университета Молдовы (ULIM), передает IPN.

Траян Бэсеску сказал студентам, что объединение Румынии с Республикой Молдова является целью, которую он объявил в 2013 году, будучи президентом Румынии. Траян Бэсеску по-прежнему считает, что это достижимая цель: „Если не сейчас, тогда, когда придут новые поколения политиков, которые поймут, что такое политика ЕС и как быстрее может интегрироваться Республика Молдова в ЕС”. „Но чем дольше мы будем опаздывать, тем дороже этот процесс будет стоить нам. Разница между румынским и молдавским ВВП растет из года в год”, сказал Траян Бэсеску.

Что касается почти равных настроений молдаван по поводу ориентации страны на восток или на запад, Траян Бэсеску говорит, что эта ситуация наблюдается из-за Партии социалистов, которая использует недовольство населения переходным периодом. Траян Бэсеску говорит, что их аргументы о том, что интеграция в Евразийский Союз является верным решением для развития Республики Молдова, не выдерживают никакой критики. „Географическое расположение Республики Молдова и молдавская культура - это две вещи, несовместимые с евразийским вектором”, сказал Траян Бэсеску.

Бывший румынский лидер говорит, что Республика Молдова - это серая область, где ведется борьба между двумя силами. Российская Федерация присутствует своей армией, а ЕС - с финансовой поддержкой. Оба варианта оставляют страну в неопределенности. „Жизнеспособное решение - это объединение. Румыния, будучи членом НАТО, создаст безопасность для Молдовы, а как член ЕС принесет процветание гражданам”, сказал также Траян Бэсеску.

По словам бывшего президента Румынии, приднестровский вопрос, если бы начался объединительный процесс, мог быть разрешен путем переговоров с Российской Федерацией и Украиной. Бэсеску сказал также, что целью Российской Федерации в отношении приднестровского региона является создание военной базы, основанной на калининградской модели.