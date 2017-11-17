Скандальная проверка: Сильвию Раду не пустили на стройку

В частном секторе по улице Белинского началось строительство девятиэтажки. Соседи пожаловались в мэрию, что из-за начатых строительных работ в стенах их домов появились трещины.

С проверкой на стройплощадку выехала исполняющая обязанности столичного градоначальника Сильвия Раду. Правда, за ворота стройки ее не пустили, сообщает publika.md.

"Нам придется принять меры, так как строители нарушили закон, не пустив нас на строительную площадку и препятствовали проверке строительства", - сообщил исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду.

Люди пытаются разобраться, на каком основании было выдано разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе.

"Вы представляете, тут появится дом, в котором будут 120 квартир. Они будут проводить воду и прочие коммуникации? Нет, они скорее загрузят имеющиеся. И тротуара не станет, вместо него обустроят парковку".

"Как видите, потрескались стены дома и забор. Архитектор сказал нам, что дом перекосило из-за того, что рядом не возвели бетонное перекрытие".

"Самым правильным решением будет договориться с соседями и предложить план, с которым они согласятся", - отметил заместитель главного архитектора Кишинева Алексей Цуркан.

Стройку начали в 2014 году. Тогда было собрано 56 подписей жильцов близлежащих домов о согласии на строительство. Однако люди утверждают, что ничего не подписывали, и обратились в суд. Стройку заморозили, а дело передали в Апелляционную палату.