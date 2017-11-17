Электронное распределение дел в судах: на кнопку нажимают кукловоды

Николай МЕНЮК

Печальный итог реформирования третьей власти на западные деньги – компьютерный модуль настроен на указания сверху

Электронная система распределения дел в судах сопряжена с мошенничеством, утверждают адвокаты Вячеслава Платона. В результате резонансные дела попадают к судьям, которых заранее настроили на вынесение предвзятых приговоров. Об этом юристы сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 13 ноября, в агентстве IPN. На примере рассмотрения уголовного дела в кишиневском суде, офис Буюкань, защита Вячеслава Платона продемонстрировала работу мошеннической схемы.

«Существуют разные мнения по делу Вячеслава Платона, - сказал адвокат Эдуард Руденко. – Но если мы говорим о демократическом государстве, то каждый гражданин имеет право на объективное и непредвзятое рассмотрение дела в судебной инстанции с вынесением справедливого приговора. В деле Платона мы с самого начала столкнулись с фундаментальными нарушениями его прав. Нам до сих пор не дали возможность ознакомиться с уголовным делом, по которому его осудили на 18 лет лишения свободы. Каждый раз мы сталкиваемся с грубыми нарушениями законодательства в этом деле. Последнее было связано с мошеннической схемой электронного распределения дел между судьями, которое применили для того, чтобы дело Платона попало к «нужному» судье».

«Уголовное дело Платона поступило на рассмотрение в офис Буюкань столичного суда 18 ноября 2016 года и, согласно распределительной карточке, в 16.37 поступило к судье Иону Морозану, который заявил о самоотводе, - сообщил подробности адвокат Иван Крецу. - Его заявление было рассмотрено и удовлетворено 21 ноября в 12.46. В тот же день, в 13.04, дело направляется по электронной системе судье Галине Москальчук, от которой в 14.08 попадает к Серджиу Лазарю, а в 14.52 уже передается судье Виталию Будечь. Как оказалось, Москальчук и Лазарь также взяли самоотвод. Однако их заявления были рассмотрены и удовлетворены только после того, как дело попало к следующему судье. От Москальчук к Лазарю оно передается почти за час до рассмотрения заявления о самоотводе Москальчук. К Будечу дело попало почти за два с половиной часа до того, как было удовлетворен самоотвод Лазаря».

По мнению адвоката, цепочка была создана для того, чтобы дело попало в конечном итоге к Виталию Будечь.

«В суде Буюкань есть группа судей, в которую, помимо Будечь, входят Бойко и еще несколько человек: они выполняют заказы при рассмотрении уголовных дел и вынесения приговоров в отношении тех или иных людей, - пояснил Крецу. – Создана мошенническая цепочка, цель - чтобы резонансные дела попадали именно к этим судьям. То же было и в случае дела Платона: приговор, слово в слово, будто под копирку, повторяет обвинения прокурора. Чтобы со стороны все выглядело законным, в цепочку включают заявления о самоотводе. Была допущена грубая ошибка: дело передавали другим судьям, а их самоотводы официально оформлялись позднее. Тем самым нарушили целый ряд норм регулирующих процесс распределения уголовных дел электронным способом».

Эдуард Руденко заявил, что дело Вячеслава Платона было 16 раз перераспределено разным судьям с использованием электронной системы. «Мы не знаем, кто конкретно стоит за этими манипуляциями: это не в нашей компетенции, - оговорился он. - Отмечаем лишь факт мошенничества, применяемый для того, чтобы уголовное дело попало к тому или иному судье. Кстати, согласно нашим данным, подобные схемы применялись также в отношении уголовных дел Влада Филата и Дорина Киртоакэ».

Адвокаты сообщили, что узнали о нарушениях только по получении протоколов судебного заседания, когда дело Вячеслава Платона уже находилось в Апелляционной палате. До этого суд Буюкань отклонял их прошения о более раннем ознакомлении с протоколами. Они считают, что нарушения должны быть расследованы органом уголовного преследования.

«Подобные случаи происходили и ранее, - сказал Валериу Плешка. – Несколько сотрудников столичного сектора Рышкановка, в том числе и судья, были привлечены к уголовной ответственности после того, как антикоррупционная прокуратура выявила в ходе расследования, что в электронную систему распределения дел были внесены изменения, в результате чего по меньшей мере 20 гражданских дел оказались у одного судьи. Требуем проведения подобного расследования и в деле Платона».

Адвокаты отметили и другие нарушения основополагающих прав человека и УПК РМ при рассмотрении уголовного дела Вячеслава Платона в первой инстанции. Резюмирует Валериу Плешка: «Проведение судебных заседаний за закрытыми дверями, отсутствие на них подсудимого и адвокатов, отказ рассмотреть его жалобы, полное игнорирование просьб и заявлений адвокатов, запрет на дачу показаний свидетелями, ограничение доступа адвокатов к материалам дела и судебным протоколам и т.д.. – весь этот комплекс грубых нарушений УПК и основополагающих прав человека свидетельствует: первая судебная инстанция не была независимой, судьи предвзяты и необъективны при рассмотрении дела Платона. Учитывая все это, дело должно быть направлено на повторное рассмотрение».

Напомним: электронная система распределения дел в судах – результат реформы третьей власти по европейскому образцу и на европейские деньги. Нас убеждали в том, что компьютерный модуль распределения исключит возможность личного воздействия на процесс назначения судьи для рассмотрения конкретного дела. Утверждалось, что, в отличие от людей, компьютер исходит только из заданных параметров: сложности дела, специализации судьи и его нагрузки, учета отпусков и прочего. А главное – было обещано, что новая система жестко дисциплинирует судей и работников аппарата, сделает невозможной коррупцию.

И что мы видим? Из всего обещанного сбылось только одно: период времени от момента регистрации дела до его передачи судье (одному – другому - третьему) действительно значительно сократился. Махинации с программой происходят молниеносно. Вот и все достижения. Только работают эти новации не столько на экономию рабочего времени персонала судов, сколько на кукловодов. Именно на них по-прежнему заточена вся система распределения дел.

Остается отметить, что в следующем году власть намеревается ввести электронное распределение досье и в системе установления нетрудоспособности. Жертв несправедливости будет еще больше, а коррупция будет по-прежнему цвести махровым цветом. Так зачем, спрашивается, мы занимаем деньги у Запада на все эти сомнительные реформы?