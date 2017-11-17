Шор построил для жителей Оргеева дом, ежемесячный взнос по ипотеке - 500 лей

В первый дом, построенный по инициативе примара Оргеева Илана Шора, въехали новоселы.

Собственное жилье обрели воспитательница детсада, врач больницы Орхей, сотрудница аппарата районного совета, работник примэрии Орхей и члены их семей.

По словам разработчиков проекта "Социальное жилье", квартиры предоставляются на основе беспроцентной ссуды на 35 лет, при этом сумма ежемесячного взноса не будет превышать 500 лей.

"Цель проекта - добиться того, чтобы граждане не уезжали из-за отсутствия жилья за границу. Чтобы специалисты, работающие в бюджетной сфере, имели возможность доступного жилья, оставаясь жить и работать в г. Орхей", - сказал на церемонии вручения ключей Шор. По его словам, в 2018 г. запланировано строительство 40 социальных квартир.