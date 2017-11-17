Дьяков: "Без Демократической партии невозможно существование власти"

Демократическая партия будет участвовать в любом случае в формирование будущей власти. Это не обязательно означает, что возьмет на себя ответственность правления, но, безусловно, будет у власти. Об этом заявил почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков в эфире передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Без Демократической партии невозможно в ближайшие годы существование власти”, - сказал Думитру Дьяков. Почетный председатель ДПМ отметил, что в нынешнем формате и с нынешними лозунгами Партии социалистов, невозможно, чтобы демократы сформировали коалицию с ПСРМ в будущем парламенте.

„Демократическая партия была создана в 1996 году как фактор равновесия в Республике Молдова. Есть правые и левые силы, которые между собой не сотрудничают. В Республике Молдова нет устойчивой власти, обеспечивающей движение страны в определенном направлении, которая находилась бы между радикальными правыми и радикальными левыми. И мы построили Демократическую партию именно для того, чтобы быть связующим звеном между этими двумя лагерями. Это историческая миссия ДПМ”, - заявил Думитру Дьяков.

Руководство правящей в Молдове ДПМ увязывает критику демократов и их лидера Влада Плахотнюка со стороны лидера PAS Майи Санду с "приближением ДПМ к проблемам граждан".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Санду в четверг утром выступила с жесткой критикой в адрес Генеральной прокуратуры, решившей "не привлекать лидера ДПМ к уголовной ответственности за узурпацию власти" в связи с отсутствием состава преступления.

В цитируемом агентством сообщении ДПМ на критику лидера PAS говорится, что ее обвинения связаны с "решением партией реальных проблем граждан".

"Тот факт, что ДПМ все больше приближается к проблемам граждан и активно участвует в их решении, вызвал нервозность некоторых партий, особенно после того, как последние опросы общественного мнения подтвердили значительное увеличение доверия граждан к ДПМ и его лидеру. Позиция оппозиционных партий снижается в опросах, в некоторых случаях драматически", - говорится в релизе.

В цитируемом документе обвинения в узурпации власти названы "абсурдными".

"Такие обвинения являются отчаянной попыткой PAS остановить усиление ДПМ. Это реакция, вызванная паникой и отсутствием политических проектов у PAS. То, что делает ДПМ, также заключается в совместном с правительством поиске решений для остановки социальной катастрофы, произведенной Майей Санду в системе образования. Закрытие школ без надлежащей оценки привело к социальной катастрофе, к драматическим ситуациям для многих детей, их родителей и учителей", - отмечается в распространенном пресс-релизе ДПМ