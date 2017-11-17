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Здоровье
Ежегодно в Молдове погибает от курения 6 тысяч человек
17.11.2017

Ежегодно в Молдове погибают около 6 тыс. человек из-за курения. Как передает "ИНФОТАГ", такая информация обнародована министерством здравоохранения, труда и социальной защиты по случаю Национального дня без табака, прошедшего под лозунгом "Отказ от курения делает воздух чище".

По данным министерства, в последние годы отмечается рост заболеваниями, в которых курение является преобладающим фактором риска. Это касается сердечнососудистых и цереброваскулярных заболеваний, рака легких, хронических заболеваний дыхательных путей.

Как показывает статистика, каждый второй мужчина в РМ - курящий, а среди женщин этот показатель составляет 8%. Преимущества прекращения курения довольно велики: через год после последней выкуренной сигареты, риск сердечнососудистых заболеваний снижается на 50%, а риск развития инсульта - становится таким же, как и у некурящего. 

По случаю праздника в Молдове организован флэшмоб против курения, распространялись информационные материалы о рисках курения в подростковом возрасте и преимуществах прекращения курения. Проведен также "круглый стол" для обсуждения результатов внедрения закона о борьбе с курением.


 
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