Майя Санду: Наша задача-мобилизовать людей, которые верят в демократию

Задача правой оппозиции в парламентских выборах следующего года состоится в мобилизации критической массы людей, которые верят в демократию, несмотря на все разочарования, через которые прошли из-за плохих правителей. Об этом заявила председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

„Это наша задача и шанс мобилизовать всех этих людей и пойти единым фронтом против бинома Плахотнюк-Додон”, - сказала лидер ПДС.

Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы будет вестись интенсивная работа, чтобы определить лиц, которые будут включены в список партии, а так же кандидатов в одномандатные округа. В то же время, председатель ПДС отметила, что в партийных списках и в округах пройдут честные люди, которые докажут свою неподкупность и будут выбраны в том числе с помощью гражданского общества.

Относительно обвинений, предъявленных ей в связи с тем, что представители правой оппозиции едут и обсуждают с европейскими чиновниками вопросы внутренней ситуации в Республике Молдова, Майя Санду заявила, что тогда, когда демократический процесс в стране находится в большой опасности, так как происходит в Молдове, ситуация не может обсуждаться только в стране, необходимо и участие партнеров по развитию. „Демократический процесс находится в большой опасности в Республике Молдова. Самостоятельно нам не удастся справиться, нужно участие партнеров страны”, - сказала председатель ПДС.