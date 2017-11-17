Штефан I Мушат – достойный и смелый молдавский господарь

Штефан I Мушат, брат Петра I Мушата и Романа I Мушата, правил Молдовой 1394–1399 гг. Чем больше Молдавское государство укрепляло свои позиции и утверждалось в геополитическом обороте юго-востока Европы, тем больше оно привлекало интерес соседей.

Это заставляло молдавских господарей искать дипломатическую поддержку. Господарь Молдовы Штефан I признает 6 января 1395 г. сюзеренитет Польши.

Вассальная грамота, в которой Штефан I обещал «служити и помогати со всем боярством Земли Молдавской», врученная польскому королю, толкнула венгров предпринять кампанию Contra Moldavanos – первую в условиях признанной независимости молдавского самостоятельного государства. В битве у Хиндэу (февраль 1395 г.) молдаване побеждают вторгшихся венгров.

За пять лет своего правления Штефан I занимался и обустройством страны. Активизировалась деятельность господарской канцелярии, чеканилась монета, что свидетельствует об интенсификации торговли, основал монастырь Св. Николая.

Его политика может быть охарактеризована как достойная и смелая, войска Штефана I приняли участие в великой битве с татарами при Ворскле (1399) и кажется, что сам Штефан I там погиб.

Штефан I был погребен в церкви Богдана в Рэдэуць, а на надгробной плите поставленной его правнуком, Штефаном Великим, написано: «Благочестивый и Христолюбивый Ио Стефан воевода, господарь Земли Молдавской, сын Богдана воеводы, украсил гроб своему прадеду Иоанну старому Стефану воеводе, иже поби Угры на Хиндове».