Подводные камни референдума по Киртоакэ

Чем ближе референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева, тем тщательнее эксперты пытаются взвесить все преимущества и недостатки подготовительных процессов этого плебисцита, а также определить шансы нынешнего градоначальника на "выбывание из игры".

Политолог Виктор Гурэу сомневается, что за отставку Киртоакэ проголосует достаточное количество людей. А это не менее 163,57 тысячи жителей муниципия. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

"Организаторы референдума сделали большую ошибку, адресуя свою агитацию только жителям Кишинева, но не пригородов. А там, в 18 населенных пунктах живут порядка 100 тысяч человек. Их интересы не учтены", — считает Гурэу.

Он полагает, что больше шансов в вопросе об отставке Киртоакэ было бы в том случае, если бы существовала инициативна группа, представленная членами гражданского общества, а не конкретного политформирования.

"Уверен, что есть те, кто воспринимает организацию референдума как политическую борьбу Партии социалистов и Киртоакэ", — сказал Гурэу.

В то же время собеседник считает, что, даже если референдум провалится, то Киртоакэ все равно не быть снова мэром Кишинева.

"Киртоакэ будет отстранен от своей должности до момента оглашения вердикта Высшей судебной палатой — последней юридической инстанцией. А этот момент, думаю, настанет в 2019 году, как раз когда должны состояться очередные выборы мэра", — заметил Гурэу.

Другой эксперт, Раду Бушилэ, считает, что Киртоакэ уже не сможет разыграть геополитическую карту, как это было на предыдущих выборах.

"Люди уже сыты сказками про "русские танки", которые придумывают те, кто желает уйти от действительности и не решать реальные проблемы. На посту мэра нужен хороший администратор с высокими моральными качествами", — сказал Бушилэ.