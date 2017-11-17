Госучреждения отчитались в парламенте по вопросу питания детей в садах и школах

Представители государственных учреждений выступили в парламенте с докладами по вопросу питания детей в учебных заведениях.

Слушания, призванные повысить эффективность законодательной базы, состоялись после того, как ранее правоохранительные органы выявили фальсификацию тендеров и доставку просроченных продуктов питания в школы и детские сады, передает moldpres.md

В ходе слушаний генеральный секретарь Министерства просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров сказал, что в марте-октябре с. г. правительство предприняло ряд мер по улучшению качества питания детей. «Я имею в виду оснащение складов, где хранятся продукты, увеличение платы за питание, проведение рабочих заседаний с руководством учебных заведений и районных советов. Мы говорили о способах безопасного хранения продуктов питания для детей в соответствии с санитарными стандартами. Также удалось адаптировать детское меню к предусмотренным нормам, а в 2018 году сумма, выделяемая на питание, будет увеличена», - сообщил Шаров.

В свою очередь, специалисты общественного здравоохранения заявили, что «для лучшего питания были одобрены типовые меню, регулярно проводится контроль блюд, безопасности пищевых продуктов, наблюдение за здоровьем детей, но, несмотря на эти меры, есть вспышки сальмонеллеза и ротавирусной инфекции».

Представитель Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука заявил, что действующее законодательство переносит нормы качества и требования к ним. «Эти нормы имеют международный статус, однако существует неопределенность в том, что касается ролей и компетенций надзорных органов. На всех этапах производства необходим контроль для защиты потребителей и повышения ответственности экономических агентов», - отметил Лука.

По словам заместителя главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Иона Томы, было установлено, что не соблюдаются условия поставки продуктов питания, некоторые из них не рекомендуются детям. «Кроме того, у нас небольшое количество специализированных сотрудников. Чтобы улучшить ситуацию, были проведены заседания с руководством учебных заведений, на которых их проинформировали о правилах и способах проведения государственных закупок. Однако последние меры контроля свидетельствуют о положительной динамике в продовольственной области. В то же время мы считаем необходимым принять закон о питании детей, чтобы все участвующие в этом процессе стороны несли ответственность, и установить четкие критерии в отношении продуктов питания», - подытожил Тома.

«По факту выявленных нарушений прокуроры возбудили 32 уголовных дела. В результате предпринятых действий был задержан целый ряд лиц. Пятеро из них уже осуждены, дела пяти других должностных лиц направлены в суд, а в отношении еще 14 человек ведется расследование и определяется степень их вины», - пояснил глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.

В то же время большинство депутатов заявило, что «не увидело улучшения в сфере питания детей в учебных заведениях и не удовлетворено представленными в законодательном форуме докладами».

После дебатов было решено, что на новом заседании парламента будет представлен проект окончательного решения по этому вопросу, «черный список» экономических агентов и государственных служащих, причастных к этой проблеме.

В ноябре прошлого года прокуроры выявили целый ряд экономических агентов Кишинева, которые поставляли просроченные продукты питания в учебные заведения. В результате проведенных расследований было установлено, что в этих схемах участвовали государственные служащие, директора школ, детских садов и другие лица, которые намеренно фальсифицировали тендеры, чтобы получить право поставлять продукты питания в учебные заведения.