В Испании молдаванину достаточно обладать фамилией Руссо, Давид, Исаак или одной из 5220 других, чтобы получить гражданство

АННА ОБСКАЯ

Сколько в Испании граждан Молдовы – сложно сказать, никто точных цифр не предоставляет. Да и меняются они постоянно. Неофициально – от 50 до 100 тысяч человек, в том числе и сезонных рабочих. Есть мигранты, которые получили законный вид на жительство и гражданство, - их уже лет пять назад было больше 20 тысяч. С учетом того, что после этого были амнистии для нелегалов и еще тысячи поданных заявлений на регистрицию рассмотрены, эта цифра увеличилась. Тысячи молдаван приезжают по румынским, российским, болгарским паспортам и молдавским биометрическим, в том числе, и на сезонные работы. Но и без статистики ясно: наших в этой стране много! Только общественных молдавских организаций в Испании уже с десяток. А еще из Испании прислано в Молдову только в прошлом году более 12 миллионов долларов США.

Легализация

Гастарбайтеры из Молдовы начали уезжать в Испанию позднее, нежели в Италию и Россию. Попасть в эту страну было сложнее, визы нашим давали неохотно. Но наши освоили и это направление. А сейчас и вовсе – сел в автобус или на самолет, - и в Испании! Правда, страна уже лет 7 в кризисе, и в отличие от конца 1990-х – начале 2000-х работу найти сложнее. Тем не менее, как и из других стран, «где жить тяжело», молдаване не спешат возвращаться на родину. В Молдове еще труднее!

Сегодня испанское законодательство смягчило условия получения вида на жительство: в стране нужно «продержаться» 2 года, и можно подавать документы (раньше было три). Этим пользуются большинство наших соотечественников. Многие наши мигранты получили испанские документы благодаря амнистии нелегалов. И совсем не много тех, кто женился или вышел замуж за местных.

Самые счастливые те, кто обладает одной из 5220 фамилий – Руссо, Исаак, Курко, Каса, Камински, Гомез, Давид и т.д. – им, согласно статье 23-й Гражданского кодекса Испании, дают гражданство без излишней беготни и ожиданий. Считается, что носители этих фамилий - потомки евреев, высланных из Испании еще во времена Средневековья. На национальность не смотрят, главное – совпадение фамилии. Но тут уж как повезет...

Работа

По некоторым статистическим данным, в Испании больше молдавских мужчин, чем женщин. Потому что легче найти работу на стройке, чем по уходу за больными и пожилыми людьми. Много наших, особенно, тех, кто приезжает на сезонные работы, трудится на сборе сельхозпродукции.

В последние годы, из-за наплыва в Испанию беженцев из Африки и Азии, уровень безработицы вырос, он и так был самым высоким в Евросоюзе. Легче тем соотечественникам, кто уже давно в Испании, - связи налажены, они знают все «ходы-выходы». Но признают, что зарабатывать стали меньше.

На сборе фруктов-овощей – в среднем 4-6 евро в час, впрочем, платят за собранные килограммы, и те, кто уже прижился в Испании, может заработать до 1200 евро в месяц. Новички – вряд ли больше 600 евро в месяц.

Со строительством обстоит не лучше. Найти работу нелегко. Но сколоченные бригады молдавских строителей получают заказы, поэтому можно устроиться «к своим». Подсобникам платят до 800 евро в месяц, тем, кто умеет класть плитку или прикручивать гипсокартон и т.п. – до 1200 евро в месяц. Женщины работают сиделками, на уборке домов, официантками, помощниками поваров, парикмахерами.

Высокие заработки, обеспеченный легальный статус может получить наш программист. - Испания нуждается в таких специалистах. Зарплаты – от 1500 евро.

Те, кто уехал 10-15 и более лет назад, сумели открыть свой бизнес и, подтвердив диплом или получив новый, научились предоставлять услуги. Так, наши работают адвокатами, преподают молдавский и русский языки, музыку, делают массаж и маникюр и т.п. В некоторых испанских городах появились молдавские рестораны, кафе, пекарни, парикмахерские. Мои знакомые продали небольшие офисы в Кишиневе, которые сдавали в аренду, - устали от непредсказуемости молдавского бизнеса - и купили гостиницу на побережье Испании. Другая семья, супруги Дроник, основали под Барселоной пекарню (до этого Марина Дроник работала сиделкой). Таких примеров, связанных с успехом в Испании, можно привести несколько десятков.

Жилье

Больше всего наших соотечественников сосредоточено в столице Мадридеи окрестностях. Вообще граждане Молдовы стремятся обосноваться в северной и центральной зонах этой страны, например, в провинции Кантабрия. Немало наших и в Каталонии, особенно, в Барселоне и близ нее. Собственно, наши есть везде, но все же большинство старается быть поближе к соотечественникам. Так и свадьбы уже играют на молдавский манер, и кумэтрии, и детей вместе в школы устраивают.

Те, кто приезжает на сезон и старается экономить, снимают койку в комнате с такими же гастарбайтерами за 100-200 евро в месяц. Семьи арендуют отдельные комнаты – от 300 евро в месяц. А студии и квартиры – от 600 евро в месяц, это уже для тех, кто давно прижился в Испании.

Впрочем, и свое жилье можно купить. В маленьких городках студию (комната, в которой и кухня, и спальня, плюс санузел) с приятной террасой или маленьким двориком в скромном районе можно приобрести за 40-50 тысяч евро. Достаточно продать двух-трехэтажный дом где-нибудь в Тогатино.

Еще 100-200 евро на человека в месяц уходит на питание. Наши готовят в Испании и местные блюда, и молдавскую кухню не забывают.

Адаптация

Наши соотечественники во время кризиса в Испании подумывали о возвращении домой. Многие приехали в Молдову «на разведку». Но промучившись пару месяцев дома без заработков или безуспешно пытаясь создавать свой бизнес, вернулись в «кризисную» Европу. Они уже привыкли к своей второй родине.

Прижившись в Испании, наши «перетащили» туда своих жен и детей. Кто-то создавал семьи уже находясь там, и дети у многих уже рождались в Испании. К сожалению, испанский язык они знают уже лучше молдавского. Повзрослевшие отпрыски мигрантов заканчивают испанские вузы, находят работу, далекую от строек, полей или уходов за пожилыми. Только в прошлом году в вузах Испании обучалось 500 граждан Молдовы. Это без учета тех, кто поступил на учебу с румынскими паспортами.

Наученные опытом, вчерашние молдавские гастарбайтеры придумывают проекты для создания «кусочка родины» на чужой земле. И это необязательно рестораны с блюдами молдавской кухни и соответствующим антуражем. Например, Родика Раковицэ из предместья Барселоны, живущая в Испании уже больше 15 лет, разработала несколько программ по продвижению имиджа Молдовы в Испании.

То есть, Испания близка сердцу, но по родине скучают. А поэтому часто ездят в Молдову, и дома в Испании украшают глиняными кувшинами, рушниками и фотографиями из родной республики.

Конечно, первое, что стараются сделать наши соотечественники в Испании, это выучить язык. Он немного труднее дается нашим, чем итальянский, к примеру, но все-таки освоить его можно быстро, много похожих слов и такая же певучесть, как в молдавском.

Культура вполне близка молдавской. А климат с мягкой, теплой зимой благоприятствует нашим, с трудом переносящим морозы.

Путь, пройденный молдавскими гастарбайтерами в Испании, тернист, не всегда за красивой жизнью в этой стране – благополучие и счастье. Люди уезжали, оставляя детей на попечение бабушек и дедушек, разрушались семьи, выросло целое брошенное поколение молодежи, этакие вынужденные сироты, не знавшие любви родителей. Наши подрывали здоровье на стройках и ухаживали за больными людьми, рыдали в подушки от бессилия, когда теряли работу... Но не озлобились, не прокляли родную землю, которая погнала их в это рабство. И это удивительно!