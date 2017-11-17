Додон: Референдум 19 ноября — наш шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице

Президент Республики Молдова выступил на своей странице в социальной сети с призывом к жителям муниципия Кишинев в связи с предстоящим в это воскресенье плебисцитом. Игорь Додон выразил уверенность: 19 ноября в столице пройдет референдум, на котором мэр Дорин Киртоакэ будет отправлен в отставку.

— Это долгожданный референдум для всех тех, кто больше не может терпеть коррупцию в мэрии и хаос в городе. Сам факт, что этот референдум проводится, — уже большая победа. Ведь каждый житель столицы знает, что все попытки политиков, гражданских активистов и простых граждан провести такой референдум в последние годы были заблокированы путем закулисных политических игр, — отметил он.

Глава государства подчеркнул: у нас могут быть разные взгляды и политические предпочтения, но нас всех объединяет то, мы являемся жителями города Кишинева, и все мы хотим, чтобы он был современным, цивилизованным, развитым, с высоким качеством жизни и безопасности. Мы должны понимать, что если ситуация не изменится, до новых всеобщих местных выборов 2019 года будет разрушено и всё, что ещё осталось, и возродить столицу будет еще труднее, добавил он.

— Дорогие жители столицы! 19 ноября не будет приниматься решение о том, кто возглавит Кишинёв. Если референдум пройдет успешно, будут организованы досрочные выборы мэра, и каждый из вас примет решение о том, кто заслуживает этот пост. 19 ноября мы не выбираем между Востоком и Западом. Нам нужно понять, что референдум 19 ноября — это наш шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице! Это наш шанс на лучшую жизнь! И у нас нет морального права его упустить! — говорится в его призыве ко всем жителям Кишинева.

Напомним, в это воскресенье, 19 ноября, состоится референдум по отставке Дорина Киртоакэ с должности генерального примара муниципия Кишинев. Ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся плебисцита, можно прочитать здесь: http://aif.md/chto-gde-kogda-vsjo-chto-nuzhno-znat-o-referendume-anti-kirtoakje.