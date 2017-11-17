Бэсеску: Я никогда не встречался с Плахотнюком

Экс-президент Румынии и почетный председатель ПНЕ Траян Бэсеску не сомневается в том, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк может контролировать или оказывать существенное влияние на молдавскую политику.

В интервью порталу Agora бывший румынский президент заявил, что никогда не виделся и не беседовал с Плахотнюком. При этом политик подчеркнул, что не желает с ним встречаться.

"У меня не было встреч и бесед с Плахотнюком. Меня не интересует этот тип", - сказал Бэсеску.

Отвечая на вопрос об уровне влияния председателя ДПМ на молдавскую политику, экс-президент Румынии признал, что он очень высок.