Бэсеску: Я никогда не встречался с Плахотнюком

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Экс-президент Румынии и почетный председатель ПНЕ Траян Бэсеску не сомневается в том, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк может контролировать или оказывать существенное влияние на молдавскую политику.
В интервью порталу Agora бывший румынский президент заявил, что никогда не виделся и не беседовал с Плахотнюком. При этом политик подчеркнул, что не желает с ним встречаться.
"У меня не было встреч и бесед с Плахотнюком. Меня не интересует этот тип", - сказал Бэсеску.
Отвечая на вопрос об уровне влияния председателя ДПМ на молдавскую политику, экс-президент Румынии признал, что он очень высок.
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