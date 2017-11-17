Credit Suisse: Молдова вошла в список самых бедных стран в мире

Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе Global Wealth Report 2017 указал пять стран бывшего СССР в качестве наиболее бедных в мире — показатель благосостояния населения в них не превышает $ 5 тыс. на одного взрослого человека.

В группу вошли Казахстан, Молдова, Украина, Белоруссия, Киргизия. В нее также входят Бангладеш, Непал, Камбоджа, Египет и Шри-Ланка, практически все страны Центральной Африки, кроме Анголы, Экваториальной Гвинеи и Габона, передает eadaily.com

Как отмечается, наибольшее число стран входит в группу с благосостоянием от $ 5 тыс. до $ 25 тыс. на одного взрослого: Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Турция, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор, Мексика, Панама, Парагвай, Алжир, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис, Албания, Армения, Азербайджан, Босния, Грузия, Македония, Монголия.

В группе с благосостоянием в $ 25−100 тыс. на человека расположились Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили.

Более $ 100 тыс. — США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $ 280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года. Как отмечают авторы доклада, благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения. Из-за этого показатель среднего благосостояния также достиг рекордной отметки в $ 56,5 тыс.

При этом с 2007 года показатель неравенства распределения благосостояния также неуклонно растет. По расчетам аналитиков, сейчас 1% самых обеспеченных людей на Земле владеют 50,1% благосостояния планеты. В начале 2000-х этот показатель составлял 45,5%, затем с 2006 по 2008 год опустился до 42,5%, но во все последующие годы демонстрировал рост.

По расчетам экспертов Credit Suisse, как минимум следующие пять лет совокупное глобальное благосостояние продолжит увеличиваться. К 2022 году оно достигнет отметки $ 341 трлн. При этом наибольший рост будет наблюдаться у развивающихся стран. Примерно на $ 10 трлн (или 33%) вырастет совокупное благосостояние Китая.

Кроме того, число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из них проживает в США, говорится в докладе. В то же время в Великобритании стало на 34 тыс. меньше миллионеров, а в Японии — больше чем на 300 тыс.

Благосостояние 3,5 млрд человек — или 70% взрослого населения Земли — составляет менее $ 10 тыс. в пересчете на душу населения (в совокупности на них приходится 2,7% глобального благосостояния).