Румынский судья: Плахотнюк подпадает под действие уголовного законодательство Румынии

Олигарх Владимир Плахотнюк, являясь и гражданином Румынии, подпадает под действие уголовного законодательства соседней страны. Об этом в эфире TV8 заявил румынский судья Кристи Данилец.

«После уведомления, когда становится известно о совершении преступления, румынские прокуроры обязаны начать уголовное дело. Нас не интересует, идет ли речь о президенте Румынии, России или Молдовы либо о каком-то бездомном из Румынии, Молдовы или США. Прокурор обязаны возбудить уголовное дело. В этот момент начинается сбор информации, данных, доказательств. Устанавливается, было ли совершено или нет деяние и кто был вовлечен», - заявил Данилец, подчеркнув, что далее устанавливается лицо, совершившее деяние, и затем ему предъявляется обвинение.

В этом контексте он отметил, что Уголовный кодекс Румынии распространяется и на Плахотюнка, который является также гражданином Румынии. «Уголовное законодательство распространяется на преступления, совершенные за пределами страны гражданином Румынии или юрлицом, зарегистрированным в Румынии, если деяние является преступлением, согласно законодательству страны, на территории которой оно было совершено», - заявил Данилец.

Ранее было опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует олигарх Владимир Плахотнюк. Дело было возбуждено в Румынии по жалобе бизнесмена Вячеслава Платона по статьям о создании ОПГ, мошенничестве и отмывании денег. При этом румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма информацию подтвердило, подчеркнув, что дело возбужденно по факту.