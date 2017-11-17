Вадим Красносельский: Приднестровье не собирается уходить в Украину

В интервью «Независимой газете» глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал заявление Президента Молдовы Игоря Додона, в котором он говорил об Украине как о возможном для Приднестровья варианте интеграции.

«Напомню, что в 1918 году Тирасполь входил в Одесскую народную республику, которая была создана после большевистского переворота 1917 года. И еще тогда приднестровцы данного территориального пространства хотели жить в РСФСР. Потом эту республику перемолола Гражданская война, военная интервенция, и в 1932 году она вошла в состав Украины. А мы оказались в Молдавской автономной ССР в составе Украины. Вряд ли кто-то будет пытаться возвращать нас в Украину. Тем более кто знает, что надо будет отдать взамен?» - подчеркнул Красносельский, передает novostipmr.com

Подобную инициативу Киева Вадим Красносельский назвал «опасной».

«Мы независимы, у нас состоялись все институты власти. И к тому же мы самодостаточны. На базе нашей независимости рано или поздно мы будем признаны. А на сегодня Приднестровье является гарантом мирного существования народов на берегах Днестра. Почему наш народ близок к России? На этот вопрос есть ответ. На территории Приднестровья проживают люди 32 национальностей. И у нас не выделяется титульная нация. А вот в Молдове есть титульная нация, и в Украине есть уклон в эту сторону. В России же проживают 92 национальности. И там тоже нет вектора на титульность. Никто не выделяется. По интернациональному духу мы очень близки к России. Мы не делим людей по национальности и языку. У нас все равны. Мы за толерантное общество. Но оно основано на наших многовековых традициях, исключающих всяческий национализм и унижение человека по расовому признаку. Мы стремимся туда, где живет народ, близкий нам по духу», - заключил Красносельский.