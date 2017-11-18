Тофилат: «Примэрия Кишинева – последнее учреждение, которого не хватает Плахотнюку для полного контроля»

Гражданский активист и эксперт в области экономики Серджиу Тофилат будет баллотироваться на выборах столичного примара. На своей странице в сети Фэйсбук Тофилат написал, что в воскресенье, 19 ноября, временно отстранённый примар Дорин Киртоакэ должен быть отозван со своего поста, а весной в столице должны быть организованы досрочные выборы, дабы не допустить того, чтобы до очередных местных выборов в 2019 году примэрия Кишинёва оставалась под контролем лидера ДПМ Влада Плахотнюка, управляющего ею через Сильвию Раду, передаёт IPN.

По словам Серджиу Тофилата, лидер ДПМ захватил большинство примэрий и постов председателей районов, и примэрия Кишинёва остаётся последним важным учреждением, которого ему не хватает для тотального контроля. „Примар должен быть отозван и потому, что он крайне плохо управлял столицей, превратив примэрию в глубоко поражённое коррупцией учреждение, которому нет дела до нужд горожан”, - пишет активист.

Серджиу Тофилат также отмечает, что этот референдум – не социалистов, а тех жителей города, кто поставил свою подпись в поддержку его проведения. По словам Тофилата, бойкотируя референдум, граждане не помогут Дорину Киртоакэ вернуться на пост примара, поскольку он является заложником правосудия, подконтрольного лидеру ДПМ. „Вы поможете Плахотнюку контролировать примэрию через Сильвию Раду. Из-за боязни быть осуждённым, Киртоакэ даже не может уйти в отставку”, - утверждает эксперт.

Как пишет Тофилат, за последние недели он обсуждал этот вопрос со многими, и люди понимают, что город оказался в руках Плахотнюка, но они не хотят референдума, потому что им не за кого голосовать в случае досрочных выборов. „Поэтому я решил, что если референдум увенчается успехом, то я буду баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах примара Кишинёва. Мы давно уже общались на эту тему с лидерами оппозиции, и я сообщил им, что намерен баллотироваться в случае местных выборов. Если будут кандидаты, которых я сочту более подходящими, я выйду из гонки и поддержу одного из них”, - подчёркивает гражданский активист.

Тофилат считает, что социалисты надеются заручиться более широкой поддержкой в столице в том случае, если референдум увенчается успехом, и благодаря этой их ошибке есть возможность отправить примара в отставку и организовать в столице досрочные выборы