Сильвия Раду обещает: город будут очищать от снега оперативно

Кишиневский муниципалитет не располагает достаточными материально-техническими ресурсами для преодоления чрезвычайных ситуаций. Снегоуборочные машины старые и маломощные, а в случае наводнений на складе недостаточно насосов, а также денег, выделяемых из бюджета для их закупки. Данные вопросы обсуждались сегодня, 17 ноября, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинева, передает IPN.

Вице-примар Нистор Грозаву отметил, помимо проблем материально-технического обеспечения, недостатки сотрудничества между различными структурами, участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Градоначальник сказал также, что во время дождей в столице наводнения происходят из-за отсутствия или засорения иногда дренажной сети дождевой воды, но и потому, что река Бык не очищается и вода стекает мимо реки.

Временно исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду потребовала от Главного управления транспорта и коммуникационных путей представить до понедельника информацию о том, сколько денег необходимо, чтобы расширить сеть отвода дождевой воды и на какой площади. Что касается мощности муниципального предприятия „Exdrupo”, чтобы справиться со снегом, Сильвия Раду отметила, что существующее оборудование устарело, но даже в этих условиях дороги будут очищены. При необходимости муниципалитет будет брать в аренду специальную технику у частных компаний.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя сказал, что очистка второстепенных улиц и дворов многоэтажных жилых домов остается проблематичной. Необходимо в четыре раза больше транспортных единиц, чем сейчас, что будет означать 160 единиц техники. Деньги на эту технику выделяются каждый год, но хватают только для приобретения одной единицы техники.

На встрече присутствовали несколько пригородных примаров, которые жаловались, что зимние дороги очищаются только до въезда в населенные пункты или до конечных остановок троллейбусов. Они просили, чтобы снегоочистительные машины продвигались, по крайней мере, еще на 200 метров после въезда в населенные пункты, чтобы микроавтобусы и автобусы, обеспечивающие пассажирский транспорт от пригородов до города, могли курсировать.

Начальник Главного управления здравоохранения Михай Молдовану отметил, что в случае снегопада, доступ к некоторым медицинским учреждениям, как, например, муниципальная детская клиническая больница инфекционных заболеваний, усложняется. Кроме того, зимой из-за гололеда более 500 человек попадают в больницу с различными травмами.

После заседания ответственные управления организуют распределение территории с созданием интервенционного алгоритма. Преторы и примары определят экономических агентов, располагающих снегоочистительной техникой и заключат с ними контракты на оказание услуг.