Гимпу: Самый просроченный продукт в Молдове - это ПСРМ

Вчера между представителями ПСРМ и лидером ЛП Михаем Гимпу в парламенте возникла перепалка.

Депутаты ПСРМ украсили свои микрофоны избирательными сообщениями, раздавали информационные листовки своим коллегам из Законодательного собрания и агитировали за отставку примара Дорина Киртоакэ. Это раздражало либералов, пишет tv8.md.

«Я хотел бы поблагодарить социалистов за информацию, которую они распространили среди депутатов, с призывом не участвовать в референдуме в воскресенье. Бойкот! Мы не голосуем!», - сказал Михай Гимпу.

«Вчера в этом зале я услышал деликатную проблему. Просроченные продукты в дошкольных учреждениях. Мы не можем достичь цели здесь, в парламенте. 100 000 граждан решили, что примария является коррумпированным органом, который несет ответственность за это беззаконие», - сказал Влад Батрынча депутат от ПСРМ.

"Самым просроченным продуктом в Республике Молдова является ПСРМ", - ответил Гимпу.

«Мы должны относиться по-другому к тому, что происходит в парламенте, и к тем листовкам, которые были распространены утром», - добавил Валериу Гилецки.

«Между ЛП и ПСРМ была дополнительная химия. Это предвыборная кампания, и это запрещено», - заключил спикер парламента Андриан Канду.

«Мне кажется, что они пришли ночью, чтобы быть первыми на пленарном заседании. И они напрасно тратят финансовые ресурсы, потому что они знают позиции большинства фракций», - сказал председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу.

В воскресенье состоится референдум по отставке Дорина Киртоакэ. Депутаты ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и, частично, ДПМ объявили о своем бойкоте, а коммунисты и социалисты призвали людей голосовать.