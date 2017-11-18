Sic!: Юрие Чокан против „теории политической науки”

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии, также возглавлявший Комиссию по формированию избирательных округов, Юрие Чокан, попытался объяснить сомнительные решения касательно количества избирательных округов, выделенных для Приднестровья (два) и диаспоры в Европе (один). Авторы новой статьи Sic! отмечают, что Юрие Чокан, выступая в качестве „технического специалиста”, ссылается на рекомендации Венецианской комиссии и „теорию политической науки”. „В обоих случаях, однако, он либо ошибся по незнанию, либо прибег к осознанной манипуляции”, - говорится в статье.

Отвечая на вопрос о Приднестровье, Юрий Чокан не выглядит обеспокоенным тем, что для региона, в котором на президентских выборах проголосовали 16 тысяч человек, будет создано целых два избирательных округа, а для европейской диаспоры, где проголосовало 115 тысяч избирателей, лишь один. Он приводит такие аргументы: „теория и стандарты, предлагаемые Венецианской комиссией и Советом Европы, гласят следующее: „Одномандатные избирательные округа представляют определённые территории, обеспечивая политическое представительство этим территориям”. На самом деле, Венецианская комиссия говорит иное, а именно: „определение границ избирательных округов является важным средством обеспечения равенства волеизъявления во всех избирательных системах”, - отмечают авторы Sic!.

„Согласно Кодексу добросовестной избирательной практики, „равенство полномочий голосования ... подразумевает чёткое и сбалансированное распределение мест (депутатов) между избирательными округами на основе одного из следующих критериев распределения: число жителей, число граждан-резидентов (включая несовершеннолетних), число зарегистрированных избирателей и, возможно, число фактически голосующих избирателей. Можно принять во внимание и наиболее подходящее сочетание этих критериев. ... Административный и географический критерии, или даже исторические границы, также могут учитываться”, - говорится в статье.

По мнению авторов, таким образом, рекомендуется учитывать не только количество зарегистрированных избирателей, но и число тех, кто действительно голосует. Опять же, Комиссия противоречит Юрие Чокану, который утверждает, что „в законе написано не о фактическом количестве граждан, а о количестве избирателей, включённых в основные избирательные списки на последних общенациональных выборах”. Юрие Чокан, отмечают авторы Sic!, забывает упомянуть, что в законе так написано потому, что его авторы проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии.

Статья ссылается на недавнее заявление посла ЕС в Кишинёве Петера Михалко, очень чётко заявившего в эфире одной из телепередач, что рекомендации Комиссии „не были соблюдены таким образом, который позволял бы сказать, что вопросов не возникает”.

Авторы статьи также отмечают, что, в конечном итоге, ни теория политической науки, ни Венецианская комиссия не сильно помогают Юрие Чокану. Его утверждения либо являются умышленными манипуляциями, что делает господина Чокана скорее политиком, нежели „техническим специалистом”, либо указывают на то, что он лишь поверхностно знаком с мнением Венецианской комиссии и с „теорией политической науки”. В обоих случаях его утверждения порождают новые вопросы относительно качества той реформы, которая была проведена под его руководством