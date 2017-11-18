Отец трех заживо сгоревших детей в Глодянском районе получил 30 суток ареста

30 дней проведет в тюрьме отец троих детей, заживо сгоревших в селе Дану Глодянского района. 38-летнего мужчину обвиняют в убийстве по неосторожности. По данным следствия, когда загорелся их дом, супруги были пьяны и не сделали ничего, чтобы спасти детей.

"Рассматривается несколько версий, в том числе, тот факт, что во время пожара родителей в доме не было", - сказал и.о. главы прокуратуры Глодян Ион Ковальчук.

На допросе 28-летняя мать погибших детей рассказала, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшей дочкой. Сейчас она находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. 38-летний отец ранее был судим за убийство шурина.

Пожар в селе Дану произошел в ночь на среду. Погибли две девочки - семи лет и полутора месяцев, и их четырехлетний брат.