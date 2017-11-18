Шалару: Кишинев - оазис румынизма и европеизма

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Политика
Исполнительный председатель Партии национального единства Анатол Шалару утверждает, что через два дня «на незаконном референдуме социалисты Додона попытаются взять Кишинев».
В социальной сети Анатолий Шалару обратился к кишиневскому народу, пишет oficial.md.
«Я призываю всех вас бойкотировать референдум в воскресенье и не голосовать. Давайте покажем Игорю Додону, что его победа была просто несчастным случаем, а город Кишинев - оазис румынизма и европеизма. Любое участие в референдуме - это голос, отданный Додону, голосование, которое отталкивает нас от Румынии и Европы. Я не буду участвовать в референдуме в воскресенье, и я призываю всех бойкотировать это додонистское действие», - написал Шалару.
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