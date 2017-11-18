Молдавские автовладельцы стали чаще заправляться на приднестровских АЗС

Накануне в Молдове опубликовали данные об очередном повышении цен на бензин и дизтопливо.

Заправить машину в Молдове теперь обходится автолюбителям в среднем на 60 бань дороже за литр, чем ещё перу дней назад. Со вторника 95-й бензин вышел за планку 1 доллар за литр. Дизельное топливо тоже подорожало. Эти цены будут действовать ближайшие две недели, пока молдавский национальный регулятор не произведёт очередное изменение цен, сообщает tsv.md.

Карен Саркисян, начальник смены АЗС-10, г. Бендеры: «Основной поток машин приходится преимущественно на выходные дни. Это люди, едущие на базар и попутно заправляющиеся на нашей заправке. Это в районе где-то 50 машин. Заправляются они до полного бака и, соответственно, уезжают назад».

Украинские продавцы нефтепродуктов тоже подняли цены. В первые два осенних месяца бензин всех марок подорожал в среднем на три гривны. Дизтопливо ещё больше. На повышение цен, объясняют специалисты, повлияли мировые цены на нефть и курс гривны.

В России оптовые цены на бензин на этой неделе установили рекорд. Тонна 92-го подорожала более чем на 2%, 95-й почти на 2%. Рост оптовых цен потянул и розничную стоимость горючего. Причиной роста на этот раз стала остановка на прошлой неделе одного из крупнейших в стране предприятий – Московского нефтеперерабатывающего завода. Ну и основная причина глобального подорожания автомобильного топлива – рост цен на нефть. По данным агентства Bloomberg, рост котировок на мировых биржах достиг максимальных пределов за последние два года.

И вернёмся к теме горючего в Приднестровье. Тут и бензин, и дизтопливо по-прежнему дешевле, чем у соседей. Литр 95-го бензина – 14 рублей или 90 центов. На Украине и в Молдове он стоит больше доллара. Дизтопливо в Приднестровье 12 рублей 70 копеек или 82 цента. На молдавских заправках 89 центов, на украинских – 95.