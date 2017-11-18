Иван Дьяков: Чем лечь с инфарктом, лучше сидеть дома

Бывший прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков, которого многие воспринимают не как человека системы, решил не возвращаться в общественную сферу.

В интервью порталу NOI.md бывший прокурор решил раскрыть скобки и рассказать, чем он сейчас занимается, почему отказался от адвокатской деятельности, хотя у него была такая возможность, почему не стремится занять должность генерального прокурора. Его главной заботой после истечения срока полномочий прокурора в 2015 году стали семья и внуки. Будучи человеком эмоциональным, даже импульсивным, Дьяков говорит, что в силу возраста он больше не мог терпеть отклонения в системе.

«Я воспитываю своих внуков в духе патриотизма. Больше ничем не занимаюсь, забочусь о семье. Многие мне говорят, даже брат: "Почему бы тебе не пойти в адвокаты? Вот тот пошел, почему бы и тебе не пойти?". Мы знаем, какова реальность в законодательстве Молдовы, у нас есть достаточно подготовленные люди, но в принципе от них ничего не зависит, потому что их не слышат, такова система правосудия в Республике Молдова. И я, будучи одновременно достаточно подготовленным и эмоциональным человеком, боюсь не того, что происходит в обществе, я себя боюсь. Отнес пакет в суд – решил проблему, но я не человек с пакетом, это исключено. Так зачем идти и выступать неизвестно перед кем, если никто не собирается тебя слушать, зачем рисковать сердечным приступом за зарплату, которой мне ни что не хватит? Мы знаем и то, какая у нас в стране медицина», – отметил разочарованно Дьяков.

Бывший прокурор говорит, что его вклад в воспитание внуков стоит больше, чем то, что он мог бы сделать в суде. «Вместо того чтобы платить неизвестно кому, чтобы он занимался моими внуками, лучше я буду ими заниматься, и я убежден, что воспитание, которое я им дам, не даст никакая няня. Так что сейчас я работаю дедушкой», – сказал он.

Иван Дьяков признался, что исключает возможность возвращения в юриспруденцию и даже не мечтает о позиции генерального прокурора.

«Конечно, если бы кто-нибудь слушал меня, я бы консультировал генерального прокуроры, и нынешнего, и будущего, я бы давал ему советы, если бы он хотел послушать, но самому напрашиваться? Нет! Будем серьезны, государство Республики Молдова 25 лет инвестировало в меня, тратило на меня деньги молдавского общества. Я не знаю, сколько это стоит, но пока я стал Иваном Дьяковым, прошло некоторое время. Я чего-то стою и хотел бы вернуть хоть что-то», – добавил он.

Что касается его отношений с руководством Генеральной прокуратуры, Дьяков признает, что есть определенная враждебность, потому что его заявления беспокоят некоторых.

«К сожалению, нынешнее руководство прокуратуры терпеть меня не может, потому что даю им советы. Им это не нравится. Жаль, я хочу помочь, я не хочу критиковать, но если люди не понимают... Я желаю им только хорошего, и мне очень хочется, чтобы прокуратура, которой я посвятил свою жизнь (35 лет, я больше нигде не работал), процветала и пользовалась доверием общества, по крайне мере занимала в рейтинге доверия второе место после Церкви», – подытожил он.

Иван Дьяков покинул пост главного прокурора Кишинева в декабре 2015 года, когда завершился его мандат, после почти 35-летней деятельности в судебной системе.