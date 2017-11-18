Доктор наук из Молдовы перевез в Израиль советский радиолокатор

Оригинальный способ защитить гражданские и военные самолеты от птиц, не нанося при этом ущерба пернатым, изобрел в Израиле репатриант из Молдовы, доктор физико-математических наук, радиофизик и климатолог Леонид Диневич. Он предложил использовать советский метеорологический радиолокатор МРЛ-5 длянаблюдения за миграцией птиц и передачи данных в органы гражданской авиации и ВВС Израиля.

Фото: vesty.co.il

Прибор, с которым до репатриации Диневич работал над активным воздействием на гидрометеорологические процессы на военизированной базе, находился в Молдове на станции в Корнештах, и не использовался после развала Союза. Он был привезен в Израиль при содействии декана зоологического факультета Еврейского университета в Иерусалиме доктора Йоси Лешема.



В 1997 году под руководством Леонида Диневича советский радиолокатор собрали и установили около музея бронетанковых войск в Латруне.



Сегодня радар в Латруне является важным звеном международного центра по исследованию и изучению процессов миграции птиц, пишет vesty.co.il.



Леонид Абрамович Диневич родился в 1941 году на Сахалине, в семье кадрового военного. Детство провел на Курильских островах, школьные годы - в Подмосковье и Западной Украине, военную службу проходил на Кольском полуострове. Закончил институт и женился в Одессе, а затем на протяжении 27 лет работал на своем поприще в Молдовы. 52 года Леонид Диневич беспрерывно занимается своим любимым делом, из них последние 25 лет - на благо Израиля.





Леонид Диневич около радиолокатора