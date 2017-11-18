Доктор наук из Молдовы перевез в Израиль советский радиолокатор

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На устах
Оригинальный способ защитить гражданские и военные самолеты от птиц, не нанося при этом ущерба пернатым, изобрел в Израиле репатриант из Молдовы, доктор физико-математических наук, радиофизик и климатолог Леонид Диневич. Он предложил использовать советский метеорологический радиолокатор МРЛ-5 длянаблюдения за миграцией птиц и передачи данных в органы гражданской авиации и ВВС Израиля.
Фото: vesty.co.il
Прибор, с которым до репатриации Диневич работал над активным воздействием на гидрометеорологические процессы на военизированной базе, находился в Молдове на станции в Корнештах, и не использовался после развала Союза. Он был привезен в Израиль при содействии декана зоологического факультета Еврейского университета в Иерусалиме доктора Йоси Лешема.
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