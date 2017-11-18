Руслан Кодряну: Если мне удалось бы сделать счастливым одного человека в день, это было "ОК"

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА новый столичный вице-примар Руслан Кодряну ответил на ряд вопросов о своем назначении на эту должность, о самых животрепещущих проблемах столицы, а также о его планах на будущее.

T.: Г-н Кодряну, что подвигло Вас согласиться на должность столичного вице-примара?

Р.К.: Я неоднократно говорил, что привлекла меня не должность, а возможность сделать что-то для города. Если быть точнее, то возможность быть ближе к гражданам и нуждам горожан. В качестве муниципального советника, наряду с фракцией, которую я имел честь возглавлять, был инициирован ряд проектов, которые в итоге были блокированы. Муниципальный совет Кишинэу может предлагать много идей и инициатив, но их реализация зависит от примэрии, у которой есть для этого необходимые рычаги и инструменты. Поэтому я решил, что недостаточно лишь предлагать идеи и инициативы, необходимо встать на сторону, которая может их реализовать. Это, в общем, и сыграло решающую роль. У меня есть хорошие проекты и много идей, которые я хочу попытаться реализовать.

T.: Являясь муниципальным советником с 2015 года и зная детально ситуацию города, можете нам сказать, каковы самые серьезные проблемы столицы, и как их можно решить?

Р.К.: На сегодняшний день в столице нет главной проблемы. Сейчас все проблемы города серьезны, и это не спекуляции, и не политика. С первого дня избрания на должность советника я понял, что самыми большими проблемами Кишинэу являются бюрократия и коррупция, и это корень зла. Плохое питание детей в детских садах – результат коррупции и отсутствия прозрачности, отсюда и скандалы с некачественным питанием детей. Так же и с ремонтом детских садов, туалетной бумагой, налогами и сборами, тендерами на строительство дорог, все из-за бюрократии и коррупции. Коррупция корень всех проблем в Кишинэу. Было много скандалов и спекуляций в связи с незаконной застройкой, киосками, ремонтом улиц, детских садов, школ – все эти проблемы зарождаются здесь, в здании примэрии.

T.: Насколько необходим мун. Кишинэу Градостроительный план? Какие проблемы он может решить?

Р.К.: Градостроительный план основной, помимо Стратегии развития, документ. У нас об этом никто не слышал. Мы чем занимаемся? Строим город для машин? Для пешеходов? Для велосипедистов? Оставляем спортплощадки во дворах? Думаем о животных? Все эти вопросы должны быть предусмотрены Планом развития города. Основой для Градостроительного плана Кишинэу должен служить План развития города. Скандалов в связи с незаконной застройкой, киосками и парковками можно было бы избежать, будь у нас Градостроительный план. Тем, что этот план устарел, воспользовались по-полной. Начиная с 2007 года, многочисленные экономические агенты начали заниматься хаотичной застройкой. За неделю в своей должности я переговорил с многочисленными людьми, во дворах которых за ночь начали строить высотки, в частном секторе, где люди живут по 30-40 лет. Теперь люди жалуются, что у них из-за этих строек рушатся дома, и они требуют компенсаций от примэрии. Все это результаты отсутствия Градостроительного плана. И это только вершина айсберга, потому что все жители города ежедневно сталкиваются с последствиями отсутствия данного документа.

T.: По какой причине затягивают с утверждением столичного бюджета на следующий год?

Р.К.: Никто ничего не затягивает. Точнее, бюджет на 2018 год должен быть принят в первом чтении в ноябре-декабре, а во втором чтении он согласовывается с государственным бюджетом. На уровне муниципия утверждаются некоторые цифры, но если они не согласованы с госбюджетом, тогда их нужно будет изменить. В 2017 году бюджет был утвержден в июне, в 2016 году – в мае. Сейчас мы надеемся, что бюджет на 2018 год мы обсудим в конце ноября. Это будет намного раньше, чем в прошлые годы, на 4-5 месяцев раньше. В примэрии уже думают над тем, как принять бюджет в этом году, с соблюдением сроков.

T.: Эвакуациея киосков продолжится?

Р.К.: Лично я считаю, что в связи с киосками есть две проблемы: как они влияют на внешний вид города, и как быть с людьми, которые работают в них. Мы не можем принимать жесткие меры и ликвидировать все киоски. До сих пор этот сегмент экономической деятельности развился, и оставить всех этих людей без работы было бы неправильно. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с МСК, изучаем зарубежный опыт, чтобы понять, где лучше разместить эти киоски. Мы должны разработать внешний вид этих киосков и потом сдавать их в аренду экономическим агентам. Город должен получать доходы от аренды, в том числе и этих киосков, которые будут размещены в определенных местах, согласно плану. Они все должны быть одинаковыми, как в других странах, и приносить городу прибыль. Как раньше, по 13-14 киосков на одном перекрестке, не будет. И не только потому, что они не нравятся людям, но и потому, что мы живем в 2017 году, и нам нужно думать и о внешнем виде города.

T.: Если в столице состоятся досрочные местные выборы, Вы будете баллотироваться на должность примара?

Р.К.: Сейчас преждевременно отвечать на этот вопрос. Кто-то обвинил меня в карьеризме, но я хочу Вам сказать, что у меня было более комфортное кресло, чем в примэрии. Ежедневно я общаюсь с 20-30 гражданами, каждый из которых думает, что его проблема самая важная. Пытаться решить все эти вопросы далеко не просто. Я пришел сюда помогать людям. Пока я могу это делать, я буду здесь. Когда я больше не смогу этого делать, я уйду, потому что меня не интересуют должности. Я никогда не гонялся за должностями.

T.: Каким Вы видите свое политическое будущее?

R.C.: Рядом с людьми, и это не политический или популистский девиз. Все эти годы я пытался решать проблемы людей. Даже некоторые друзья спрашивают меня, какова моя цель, чего я хочу добиться. Я отвечаю, что если бы мне удавалось сделать счастливым одного человека в день, это было бы «ок». Хотя, этого тоже мало.

T.: Благодарим Вас!