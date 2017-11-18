Валерий Осталеп: Партия, чей лидер сидит как соучастник бардака, интересуется источниками финансирования фильма "История Молдовы"

Политический эксперт Валериу Осталеп считает, что ЛДПМ не имеет морального права поднимать вопрос об источниках финансирования представленного социалистами фильма «История Молдовы», так как сама причастна к разворовыванию бюджетных денег.

«Лидер ЛДПМ Влад Филат брал деньги, и мы это слышали, он лично сказал с трибуны, что был соучастником бардака, - написал Осталеп в социальной сети. - Все его соратники разбежались как мыши.

Никто не может гарантировать, что партия не финансировалась из ворованных денег.

И на этом фоне группка людей с рейтингом поддержки ноль процентов, продолжающих называть себя ЛДПМ, «интересуется» финансированием документального фильма.

Они, которые после всего что натворили в стране, должны не только заткнуться и рта не открывать до конца жизни на общественные темы. Люди, полностью дискредитировавшие все, что только могли, берутся «решить окончательно» вопрос названия языка.

Их не интересуют источники финансирования их партии в «лучшие годы», и они не хотят раскрыть их нам.

Имею право спросить: кто вы после всего этого, чтобы интересоваться хоть чем-либо, если за вами такой шлейф, что о вас пора документальный фильм снимать? Я бы его назвал «Это могло не случиться».

Все, что касается ЛДПМ, - позор истории этой страны.

Закройте рот и скажите спасибо за то, что вам повезло с народом».

Как уже сообщали «Молдавские ведомости», лидеры ЛДПМ призвали СИБ установить источники финансирования документального фильма "История Молдовы", снятого при поддержке президента Игоря Додона. Председатель партии Виорел Чиботару заявил на пресс-конференции в четверг, что появление на экранах фильма - «очередной этап гибридной войны, которую ведет Россия против Молдовы». Вице-председатель ЛДПМ Тудор Делиу сообщил, что «граждане имеют право знать, кем профинансирован фильм, искажающий историю молдавского государства и какие цели преследовал Додон, поддерживая создание пропагандистской киноленты». Либерал-демократы обратились и к председателю парламента Канду с просьбой «защитить граждан РМ от дезинформации из-за рубежа» и не допустить распространения фильма в школах. Также партия призвала депутатов поддержать изменение 13 статьи Конституции о государственном языке «чтобы окончательно прекратить очернение национальной идентичности и истории жителей Молдовы».

Лидер ЛДПМ Влад Филат 27 июня 2016 года признан виновным судом Кишинёва в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорён к 9 годам заключения.

Бывший лидер парламентской фракции, эес-вице-председатель ЛДПМ и экс-премьер Валерий Стрелец обвинялся в лоббировании интересов своей фирмы «Bioprotect», которая в обмен на субсидии минсельхоза предлагала фермерам покупать удобрения компании.

Депутат ЛДПМ Кирилл Лучинский задержан по делу об отмывании денег через "ВЕМ", "Banca Socială" и "Unibank" и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах: по данным следствия, он скрыл, что владеет компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения его детей за границей.

Депутат ЛДПМ Владимир Хотиняну вошел в список скомпрометированных политиков по докладу Счетной палаты, которая установила, что, будучи заместителем министра здравоохранения и председателем комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности, он незаконно выдал авторизации нескольким экономическим агентам. В 2009 году национальный совет по участию обвинил депутата в том, что он протежирует государственную монополию в сфере репродуктивного здравоохранения.