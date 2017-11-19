Главная В муниципии Кишинэу проводится референдум по отстранению столичного примара В муниципии Кишинэу проводится референдум по отстранению столичного примара Дорина Киртоакэ. Референдум организован по инициативе Партии социалистов Республики Молдова.Ряд правоцентристских политических партий объявили референдуму бойкот. Среди них Либеральная партия, Демократическая партия, партия «Действие и Солидарность», Либерал-реформаторская партия, партия Национального единства и др. Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должна принять участие минимум треть избирателей, внесенных в избирательные списки. Чтобы примар был отстранен от должности, за это должно проголосовать столько же людей, сколько проголосовало за его назначение, плюс еще один человек. Кристина Пендя

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