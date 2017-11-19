Долгожданный мост через Днестр открыли без ленточек и шампанского

Мост через Днестр в районе сел Гура Быкулуй и Бычок официально открыли для движения.

Официальная церемония состоялась сегодня, 18 ноября. В 11 часов с разных сторон на мост синхронно въехали на мост автомобили премьера Молдовы Павла Филипа и главы Приднестровья Вадима Красносельского. Политики, ранее не встречавшиеся лично, вышли навстречу другу.

При этом присутствовали дипломаты и чиновники: посол России Фарит Мухаметшин, посол США Джеймс Петтит и посол Украины Иван Гнатишин, глава делегации ЕС Петер Михалко, глава Миссии ОБСЕ в Кишиневе Майкл Скэнлан, вице-премьер Молдовы Георге Бэлан, члены Объединенной контрольной комиссии.

- Мост - это символ объединения, и это хорошо. Для нас это очень важно. Сегодня можем радоваться: этот мост - очередной шаг к устранению препятствий для свободного передвижения людей, транспорта, услуг. Этот мост - ключевое звено, которое обеспечивает связь между Кишиневом и Тирасполем, звено международной трассы М14. Надеюсь, другие важные решения последуют. Помимо того, что это символ и этап в реализации нашей цели по устранению барьеров для свободного передвижения, это будет способствовать экономическим улучшениям, - прокомментировал молдавский премьер.

От проведения пышной церемонии отказались – не было перерезания ленточек и распития шампанского.

- Этот мост соединяет левый и правый берег, соединяет экономическую логистику, это транспортная магистраль, так что его открытие это очень хорошо. Тем более что граждане не раз обращались по поводу этого моста, - отметил Вадим Красносельский.

Мост будет находится под постоянным визуальным наблюдением специалистов и пропускать легковой транспорт. Через месяц, если мост будет справляться с нагрузкой, откроют проезд и для большегрузных автомобилей.

Мост, расположенный на международной трассе М-14, связывающей Брест, Кишинев и Одессу, был взорван во время боевых действий в 1992 году. В 2001 году его восстановили, но движение транспорта по нему было закрыто.