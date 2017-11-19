Иногда они возвращаются: Почему граждане Молдовы летят обратно на "коррумпированную и никчемную" Родину?

Машина мчалась в аэропорт. Всегда куда-то не успеваю, вот и сейчас опаздывала на рейс. Только улетать должна не я, а моя подруга. Навсегда. Не имея никакого желания возвращаться домой, в ставшую мачехой Родину...

-Н-е-н-а-в-и-ж-у Молдавию,эта коррумпированная и никчемная страна,в которой невозможно заработать на элементарное,- зло выкрикивала она мне на мои робкие уговоры остаться.

Я тяжело вздыхала в ответ. Понимая, что с каждым днём вокруг меня уменьшается число друзей и близких. Уезжают все. У всех.

За окном автомобиля, мелькали холмы, милые глазу.

- А земля-то невспаханная. Сорняков полно. Обратывать некому,- машинально подумала я...

Успела. Приятельница тревожно металась у терминала, выискивая меня. Мы кинулись навстречу. Расставаясь, разревелись .Обещая каждый день списываться в вайбере.

Я ушла из аэропорта только тогда, когда лайнер взмыл в небо.

С осеннего неба сыпались первые снежинки... Вечернее небо хмурилось.

Какая-то женщина осторожно меня тронула за плечо: "Извините, Вы не дадите мне позвонить, Меня отчего-то не встретили.Телефон как назло разрядился..."

Я раздражённо обернулась... Пауза...

-Так это же Ленка,- с недоумением сообразила я,- Она уехала в Лондон лет девять назад. Прекрасно там устроилась. Купила маленькую квартирку. Вышла замуж и завела себе любовника. В Молдавию даже в гости не собиралась. Каким ветром её сюда занесло?

Узнав друг друга, взвизгнув от радости, мы обнялись...

Забыв, что Лене нужно позвонить, стали обмениваться новостями....

Молдавская англичанка удивила меня Во-первых, желанием вернуться ("Ненормальная", константировала я). Во-вторых, открывать тут бизнес ("Определённо сумашедшая", поставила я диагноз).

Очуметь! Она собирается выращивать в Молдавии фундук!

Рассказывает, что где-то накопала информацию.о том, что нашу страну Запад рассматривает как перспективную зону для выращивания орехов. Но не грецких... А фундучных...

Вроде как рядом с Европой. Вроде как экологически чистая зона ("Ещё бы, если здесь никто не живет", съехидничала я про себя). Заказы на орех у известной шоколадной фирмы "Нестле" уже есть на пятьдесят лет вперёд к компании, начинающей разворачивать посадки фундука в Молдавии.

Компания сама производит посадки и стимулирует других земледельцев высаживать ореховые плантации.

Так как вложений не особо много, нужно, кроме того, это, как оказалось, ещё и ленивый бизнес. То отчего-то в Англии проснулся интерес к нашей маленькой и паршивенькой стране ...

Смотря на вдохновлённое лицо моей старой знакомой, я думала о другом.. Я думала о той, кто улетела... Через пару часов наберу её на вайбер. А что ? Чем чёрт не шутит, вдруг вернётся выращивать вкусный компонент для мировой индустрии шоколада.