Наши земляки: Страшная судьба семьи Николая Склифосовского

Николай Васильевич Склифосовский спас тысячи жизней, работая военно-полевым хирургом, внедрил революционные для того времени принципы антисептики и асептики, впервые провел операции, которые до него считали невозможными. Однако помочь своим самым близким людям знаменитый хирург не смог. В ознаменование второй годовщины красного октября большевики омыли кровью имение Склифосовских в селе Яковцы.

Бессарабские корни великого хирурга

Детство и юность будущего ученого прошли в бедности и лишениях. Он родился в 1836 году на хуторе Карантин (ныне поселок Дзержинское), в двух километрах к югу от города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии в многодетной дворянской семье. Название хутора происходит от карантинной станции, которая была создана для предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, проверки и обеззараживания прибывающих из-за границы продуктов растительного и животного происхождения. Также на территории хутора Карантин располагался тыловой госпиталь для больных инфекционными заболеваниями военнослужащих армии полководца графа А. В. Суворова-Рымникского.

Фамилия деда Склифосовского по отцовской линии – Склифос. Ее видоизменил отец, приняв елеопомазание в русской православной церкви Дубоссар, где был крещён при рождении младенец Николай Склифосовский. Отец будущего хирурга, малообеспеченный письмоводитель дубоссарской карантинной конторы, в период эпидемии холеры был вынужден младших из 12 детей отдать в одесский приют, а вскоре заболел и скончался. Он был похоронен на русском кладбище микрорайона Лунга. Дубоссары. Дубы, посаженные отцом Склифосовского в год рождения сына у ручья возле старой больницы Дубоссар, сохранились до сих пор. Родительский дом Склифосовского сгорел в гражданскую войну.

Врач, который во всем был первым

Вопреки тяжелым бытовым условиям Николай закончил гимназию с серебряной медалью и поступил на медицинский факультет Московского университета на казенное содержание. Он стал одним из лучших студентов.

После окончания учебы Склифосовский вернулся в Одессу и устроился в одну из больниц ординатором хирургического отделения. В 27 лет он уже защитил докторскую диссертацию. Николай Васильевич стал участником нескольких военных кампаний – работал в полевых лазаретах во время австро-прусской, франко-прусской войны и русско-турецкой войн. Оперировать приходилось круглосуточно, под грохот канонады. Жена хирурга, последовавшая за ним на фронт, вспоминала: «После трех-четырех операций кряду, часто при высокой температуре в операционной, надышавшись за несколько часов карболкой, эфиром, йодоформом, он приходил домой с ужаснейшей головной болью, от которой отделывался, выпив маленькую чашечку очень крепкого кофе».

Николай Васильевич Склифосовский первым ввел антисептики и строгий гигиенический режим в клиниках. До него отсутствие стерильности при операциях часто приводило к смерти пациентов. Склифосовский первым в мире применил местное обезболивание раствором кокаина, сконструировал аппарат, который позволял поддерживать наркоз. До этого даже самые сложные операции длились не более трех минут. Хирург внедрил рентгенологические исследования. Одним из первых начал проводить гинекологические операции по удалению кисты яичника. Предложил хирургическое лечение грыжи, рака языка и челюсти, удаление камней в мочевом пузыре.

Нововведения Склифосовского были неоценимы: он спас тысячи жизней, внедрив дезинфекцию хирургических инструментов, операционного поля и медицинской одежды, разработал «замок Склифосовского», позволявший соединять раздробленные кости. Благодаря его методике почти полностью были исключены случаи послеоперационных заражений и осложнений, уровень смертности снизился в разы. Операции, проведенные Склифосовским впервые, стали в мировой хирургии классическими. При этом новаторские разработки ученого первое время подвергались критике коллег. Так, профессор И. Корженевский иронически говорил о новом методе обеззараживания: «Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых даже не видит!».

Однако все профессиональные сложности - лишь мелкие неприятности по сравнению с теми бедами, которые Склифосовскому довелось перенести в личной жизни. В 24 года скончалась от тифа его жена Лиза, оставив троих детей. Хирург женился вторично на гувернантке своих детей Софье, которая его во всем поддерживала и везде сопровождала, умело и умно поддерживала гостеприимные традиции лучших интеллигентных русских семейств. В доме бывали композитор Чайковский, художник Верещагин и другие. Софья родила мужу еще четверых детей.

Смерть детей

Но судьбы всех дочерей и сыновей Склифосовского сложились трагически. Ни один не прожил долгую и счастливую жизнь. Старшая дочь хирурга София была инвалидом. О судьбе девочки известно очень мало. По слухам, в имении Яковцы она утопилась в реке. Сын Борис умер в младенчестве, его брат Константин скончался в 16 лет от туберкулеза почек. Старший сын Владимир во время учебы стал участником террористической организации, поручившей ему убить губернатора Полтавы Катеринича, который был другом семьи Склифосовских и часто бывал у них в доме. Поняв, что не сможет совершить убийство, 16-летний Владимир покончил с собой.

Это окончательно подкосило Склифосовского. Он оставил медицину, уехал в свое поместье Яковцы в Полтавской губернии и занялся садоводством. Раньше имение называлось «Отрада», но после смерти Владимира Склифосовский запретил называть дом этим именем. В 1904 году после перенесенного инсульта великий хирург скончался в возрасте 68 лет. Однако беды продолжали преследовать его семью. Сын Николай погиб во время русско-японской войны, сын Александр пропал в годы гражданской войны.

Страшная судьба Софьи Склифосовской

В 1918 году отряд анархистов-махновцев оказался в имении Яковцы, где жили вдова знаменитого варча и его дочь Тамара. Муж Тамары служил в частях генерал-лейтенанта Май-Маевского, командующего Добровольческой армией. В августе 1919 года именно части Май-Маевского отражали контрнаступление красных. После Май-Маевского Добровольческой армией командовал барон Врангель.

Тамара осталась в селе. Бросить парализованную мать не смогла. К тому же у Софьи Александровны была бумага, подписанная Лениным, о том, что на семью Склифосовского репрессии не распространяются. Однако махновцев это не остановило. Войдя в имение, они увидели портрет великого хирурга в мундире генерала царской армии… Женщин вытащили из дома за волосы, повели к дереву и стали рубить саблями. Софья Александровна скончалась сразу. Тамару убивали долго: толстые косы мешали достать до горла. Потом повесили головой вниз на дубе.

У Тамары остались две дочери - Надежда и Ольга, которые уехали с отцом за границу. Ольга обосновалась в Швейцарии. В 1923 году советское правительство присвоило имя Склифосовского Московскому институту скорой помощи, но о самом хирурге надолго забыли…

Тайный советник

Следует отметить, что по стопам знаменитого врача пошел его племянник. Павел Склифосовский родился в 1854 году в городе Измаиле Бессарабской области в семье Тимофея Васильевича Склифосовского -старшего брата Николая Васильевича Склифосовского.

В 1872 году Павел окончил кишинёвскую областную гимназию с золотой медалью и поступил в медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, которую окончил с отличием. Работал в Московском клиническом военном госпитале, лечебнице военных врачей в Москве. Во время русско-японской войны был главным хирургом 2-й Маньчжурской армии, в годы Первой мировой войны - заведующий петроградским лазаретом имени принца А.Ольденбургского. Скончался в Петрограде в мае 1918 года, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры (могила не сохранилась).

Дом знаменитого хирурга превратили в свинарник

Село Яковцы находится рядом со знаменитым полем, где была Полтавская битва. Его от Яковцов отделяет лишь роща, которую посадил Склифосовский в честь маленькой дочки Тамары. Она так и называется - Тамарина. Имение для Николая Васильевича купила его супруга Софья Александровна. Яковецкие крестьяне хозяев любили: Николай Васильевич все годы, что жил здесь, сельских лечил бесплатно.

До сих пор в здании сохранились тройные оконные рамы и старинный дубовый паркет. В стенах балки проложены конским волосом для сохранения тепла, затем идут слои кирпича и глины. Под паркетом насыпаны уголь и сухие кукурузные початки, чтобы впитывалась влага. А заодно от тараканов верное средство – их никогда в этом доме не видели.

Комнатки давали работникам института свиноводства. После войны здесь жило 15 семей, сейчас осталось семь. Старики умирают, их комнаты достаются соседям. Соседи раздвигают перегородки. Нынешнему поколению жильцов ничто не напоминает о том, что некогда тут жили дворяне. Разве что остатки фонтанов в бывшем парке, ныне превращенном в пастбище, да резные цветочные вазы у парадной двери.

Раньше в Яковцах на пригорке стояла церковь, рядом было кладбище, где хоронили только достойных прихожан. Здесь были похоронены знаменитый хирург и его сын Владимир в склепе из красного кирпича. Но все кладбищенские мраморные плиты в 20-х годах утащил жители соседнего села. Построили из них свинарник. Мрамор оказался слишком холодным, и строение разбили. Церковь, возле которой похоронили Склифосовского, разобрали в 1949-м на кирпичи. Хотели из них, опять же, построить свинарник. Но кирпичи украли.

Только две могилы - отца и сына Склифосовских - остались на месте церковного погоста. В 70-х в Полтаве проходил всесоюзный симпозиум хирургов, и власти решили на могиле Николая Васильевича положить плиту черного мрамора. На ней написали: «Светя другим, сгораю сам». Пытались облагородить местность: высадили четыре роскошные ели. Но три елки местные жители срубили под Новый год.

Долгое время могила находилась прямо под забором местного крестьянина, по ней бродили гуси и свиньи. Нашла заросшие могилы студентка полтавского медицинского лицея Наталия Синицына, готовившая реферат о жизни и деятельности Николая Васильевича Склифосовского. На защите реферата комиссия онемела: девушка, которую не пустили в архивы по причине несовершеннолетия, раскопала такие факты, о которых не знали даже краеведы. О том, что Склифосовский похоронен в Яковцах, успели забыть. Синицына выяснила, что в имении был гостевой дом, где создали станцию искусственного осеменения. Свиньи жили в свинарнике с фигурными окнами и гипсовыми ангелами на потолке. Не так давно свинарник перевели в другое место: работникам станции было далеко добираться до Яковцов. В здании остались неубранный помет, густая паутина да зловоние.

Сегодня Нестор Махно, чьи приспешники садистски убили семью Склифосовского, считается на Украине героем. Еще не раз и не два будет переписываться история того ужаса, который сто лет назад назывался «революцией». Кто-то будет вновь и вновь искать оправдания злу, и появятся новые всадники - предвестники красного террора…

Эльза РУЗСКАЯ