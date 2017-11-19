Квартирные кражи: как сберечь имущество в Молдове — советы полиции

Статистические данные правоохранительных органов Молдовы свидетельствуют о том, что в республике несколько сократилось количество квартирных краж, однако эта проблема продолжает оставаться актуальной. Злоумышленники, по статистике, совершают преступления, как в дневное время суток, так и ночь.

Что делать, чтобы защитить свое имущество? Вот несколько советов полиции:

1.Укрепите входные двери и установите качественные замки (по возможности сигнализацию).

2. Не оставляйте ключи в случайных местах (что свойственно многим из нас).

3. При длительном отсутствии, оставьте дом под присмотром соседей, родственников.

4. Не открывайте двери, не убедившись, что это ваши знакомые или работники специализированных служб, в том числе полиции, прибывшие по вызову.

5. Если вы, уходя из дому, оставляете ваших несовершеннолетних детей одних дома, то научите их никому кроме вас или ваших ближайших родственников ни при каких обстоятельствах не открывать входную дверь.

6. При уходе из дома, даже на короткое время, закрывайте окна и форточки.

7. Не приводите в домовладение либо в квартиру случайных знакомых.

8. По возможности установите на входных дверях подъездов кодовые замки, или камеры наблюдения.

9. Не рассказывайте детям и посторонним лицам о наличие материальных ценностей и денежных средств. ( примеры:

- когда под предлогом проведения различных соц.опросов узнают о доходах семьи, что часто бывает особенно по телефону;

- ребенок способен рассказать о всем, что происходит у него дома).

10. В случае появления возле квартир или домовладений подозрительных лиц сообщите по тел. 902.

Если же вы, вернувшись домой, заметили видимые следы взлома, проникновения в ваше жилище, то постарайтесь своими дальнейшими действиями не навредить, в первую очередь, самим себе: то есть не входите в помещение (в нем могут находиться преступники) и не трогайте предметы с целью сохранения следов, которые могут быть оставлены лицами, совершившими преступление.

Позвоните в полицию и дождитесь приезда оперативной группы. Есть много примеров, когда пострадавшие до приезда полиции начинают убирать помещение, в котором было совершенно преступление, тем самым уничтожая все следы преступления, что в конечном счёте никак не способствует установлению лиц, совершивших данное преступление