Квартирные кражи: как сберечь имущество в Молдове — советы полиции

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Общество
Статистические данные правоохранительных органов Молдовы свидетельствуют о том, что в республике несколько сократилось количество квартирных краж, однако эта проблема продолжает оставаться актуальной. Злоумышленники, по статистике, совершают преступления, как в дневное время суток, так и ночь.
Что делать, чтобы защитить свое имущество? Вот несколько советов полиции:
1.Укрепите входные двери и установите качественные замки (по возможности сигнализацию).
Если же вы, вернувшись домой, заметили видимые следы взлома, проникновения в ваше жилище, то постарайтесь своими дальнейшими действиями не навредить, в первую очередь, самим себе: то есть не входите в помещение (в нем могут находиться преступники) и не трогайте предметы с целью сохранения следов, которые могут быть оставлены лицами, совершившими преступление.
Позвоните в полицию и дождитесь приезда оперативной группы. Есть много примеров, когда пострадавшие до приезда полиции начинают убирать помещение, в котором было совершенно преступление, тем самым уничтожая все следы преступления, что в конечном счёте никак не способствует установлению лиц, совершивших данное преступление
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