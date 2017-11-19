Стокгольмский синдром в Молдове: Почему в Кишиневе провалился референдум по отставке Дорина Киртоакэ?

Самое страшное, что те, кто не пришел в воскресенье на избирательные участки, с понедельника вновь начнут жаловаться на жизнь в столице

За несколько дней до референдума, который прошел в Кишиневе 19 ноября, приятель, занимающий высокий пост в Либеральной партии в кулуарной беседе признался, что Дорин Киртоакэ, конечно, этап пройденный (и для Молдовы, и для ее столицы):

- Наша цель – бойкотировать плебисцит, сделать все для того, чтобы он не состоялся из-за низкой явки. Тогда и на его результат никто особо не обратит внимания, пусть даже за отставку Дорина выскажется 100 процентов пришедших…

Что ж, надо признать либерал и их сторонники в который уже раз прекрасно разыграли карту «протестного голосования», только в этот раз она была «картой протестного НЕголосования».

Стоит также отметить и неоценимую помощь, которую оказали либералам бывшие коллеги по провластной коалиции. Они тоже призвали не идти на референдум, а уж назначение ими и.о мэра Сильвии Раду и вовсе сбило с толку тех, кто без особой симпатии относится к социалистам.

- Зачем идти на референдум, если во главе мэрии стои «наш» человек? – рассуждали они и… остались дома у телевизоров.

Что же имеется в сухом остатке у кишиневцев после закрытия избирательных участков, кроме чувства некоей гадливости к произошедшему? Что послужило основными причинами того, что уровень безразличия по отношению к референдуму 19 ноября превысил все допустимые пределы? Оставим в покое либералов и прочих, которых итоговый результат обрадовал. Давайте попытаемся выяснить, почему бюллетени в урны на участках не кинули те, кто ДОЛЖЕН был это сделать, то есть сторонники социалистов и ярые «антикиртоаковцы»?

Во-первых, безразличие, которое можно выразить одной фразой его адептов: «На улице прохладно, а против Киртоакэ и так проголосуют, без меня».

Во-вторых, путаница с бюллетенями – начиная от подставы с вопросом и с ответом «За», в который надо было ставить штампик.

В-третьих, есть стойкое ощущение, что многие социально активные жители Кишинева уже давненько находятся за пределами Молдовы. Ну а пожилых горожан в силу естественных причин становится с каждым годом все меньше, а ведь именно они задавали тон любым выборам с раннего утра, делая левым партиям «красиво».

В-четвертых, горожан не по паспорту, а по призванию, в Кишиневе осталось всего-ничего. Их, видимо, в нашем городе все устраивает…

В-пятых, часть жителейстолицы так до конца и не поняла, что этот референдум был не столько за снятие Киртоакэ, сколько за выборы нового мэра.

А поутру они проснутся!

Самое печальное, что уже в понедельник придет осознание того, что мы вместе – правые и левые, красные и зелено-голубые – упустили реальный шанс радикально изменить ситуацию в Кишиневе. И поймем. Как ловок нас обвели вокруг пальца: ведь успех референдума отнюдь не означал бы, что на новых выборах мэра победил бы, к примеру, социалист (уж каким административным ресурсом обладал Воронин, но и он не смог протащить своих кандидатов на этот пост).

В общем, уже прямо сейчас те, кто не пришел на референдум, начинают кипучую детальность в соцсетях, ругая столичные власти. А чего ругать? Шанс был, шанс прокукали. Улыбаемся и машем дальше… Каккой-то Стокгольмский синдром сплошной... Нас имеют за дураков, а мы от этого счастливы!

ЦИТАТА ДНЯ

«Мрак и бардак. Пошли на референдум. Указали на многочисленные нарушения. Естественно, никаких протоколов о нарушениях никто не составил, хотя я потребовал. "Наблюдатели" плевать на всё хотели.

Короче, подальше, подальше от этой страны! Здесь никогда не будет порядка и закона!»

Игорь КРУДУ