Муж и жена воссоединились с дочерью, которую перепутали в молдавском роддоме 39 лет назад

Двух девочек, Татьяну Лаштур и Валентину Суман, перепутали в молдавском роддоме 39 лет назад. Уроженцам молдавского города Чимишлия Вере и Николаю Лаштур уже под 70 лет, и только сейчас они впервые встретились со своей родной дочерью. Валентине - 39 лет, всю жизнь она росла в другой семье. Девочек перепутали во время купания в роддоме 27 марта 1978 года.

Лаштур всю жизнь считали Татьяну своей дочерью. Но девочка была совершенно не похожа на Веру и Николая, а вот на супружескую пару, которая жила по соседству, наоборот, походила.

В 1999 году супруги переехали из Чимишлии в США. Сейчас Вера и Николай живут в Вест-Форесте, в Северной Каролине.

По словам супругов, первым усомнился в происхождении Татьяны их сосед. Он намекнул родителям, что девочка абсолютно на них не похожа. Семья попыталась найти настоящих родителей Тани, но потерпела неудачу. Уже после переезда в США им удалось выйти на след Валентины. Ее имя назвал тот самый сосед из Молдовы, который оказался знаком с семьей Суман.

Поисками Валентины Суман занялись Татьяна и ее «брат» Анатолий. В результате им через Facebook удалось найти женщину и выйти с ней на связь. По ходу общения и обмена фотографиями стало ясно, что Валентина, которая в настоящее время живет в Молдове, и есть настоящая дочь Веры и Николая. Этот факт подтвердила и проведенная ДНК-экспертиза.

Анатолий рассказал, что они каждый день разговаривают с Валентиной, но он не забывает и о Татьяне, с которой они выросли.

- Я сказал ей, что вскрывшиеся обстоятельства ее рождения ничего не меняют. Я люблю ее, она моя сестра, что бы там ни говорили, - говорит он.

А Татьяна, в свою очередь, познакомилась со своей настоящей матерью. Таким образом, спустя 39 лет семья воссоединились. Теперь семья Лаштур собирается пригласить Валентину в США на Рождество и очень надеется, что со временем потерянная дочь переберется к ним вместе со своими детьми.

Молдова: Вера и Николай Лаштур с детьми, в том числе с Татьяной (слева), которая оказалась не их дочерью, сыном Анатолием (центром) и младшей сестрой (справа).

Родители, 67-летняя Вера и 66-летний Николай Лаштур, со своей родной дочкой Валентиной Суман, которую перепутали при рождении 39 лет назад.

Татьяна (крайняя слева) и Валентина (вторая справа), которых поменяли при рождении.

Анатолий с сестрой Валентиной