Почему на Плахотнюка заведено уголовное дело в Румынии по обвинению Платона?

Одна из самых обсуждаемых в молдавском обществе тем – новость о том, что в Румынии возбуждено уголовное дело в отношении олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка по обвинению в совершении целого ряда особо тяжких преступлений. Об этом в конце прошлой недели сообщил молдавский телеканал Jurnal TV, представив документ управления по расследованию организованной преступности и терроризма соседней страны.

В постановлении, подписанном прокурором Ралукой Негулеску, сообщается, что уголовное преследование в отношении Плахотнюка было возбуждено 17 апреля 2017 годана основании свидетельских признаний Плахотнюка - Вячеслава Платона. Бывший партнер обвинил Плахотнюка в создании организованной преступной группы с целью шантажа и отмывания денег.

Платон утверждает, что в 2011 году вступил с лидером ДПМ в переговоры о приобретении через подставных лиц акций некоторых банков и коммерческих обществ, зарегистрированных в РМ. Он также сообщил, что со стороны молдавских властей по команде Плахотнюка на его семью оказывается давление.

Румынские СМИ пишут, что на прошлой неделе в Бухаресте было также начато уголовное преследование по схожим пунктам обвинения в отношении румынского партнера Плахотнюка, лидера правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

Однопартийцы и СМИ Плахотнюка дружно встали на защиту своего босса. «Сообщение о том, что в Румынии завели уголовное дело на лидера ДПМ Влада Плахотнюка, - наглая ложь и вписывается в очередную кампанию по манипуляции общественным мнением», - заявил во вторник, 14 ноября, на брифинге после заседания партии пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь. Он отметил, что обнародованный документ - не уголовное дело против Плахотнюка, а начала расследования по факту поступления жалобы Платона.

Пресс-секретарь ДПМ расценил трактовку информации в прессе как новую кампанию дезинформации. «Хуже всего, что эта информация подается как максимально достоверная, а не как заявления людей, приговоренных к тюремному сроку», - сказал Гамурарь, упрекнув журналистов том, чтоони используют «сказки из тюрем». Ролик с брифинга пресс-секретаря демократов постоянно прокручивали по всем телеканалам медиа-холдинга Плахотнюка с комментариями штатных политологов и аналитиков Демпартии.

Высказали свое мнение по этому поводу и другие эксперты. К примеру, бывший представитель РМ в ООН Алексей Тулбуре считает, что если в адрес политика звучат обвинения в совершении серьезных преступлений, он должен приостановить свою публичную деятельность до выяснения обстоятельств дела, подтверждения или снятия обвинений.

«Обвинения в совершении заказных убийств, создании преступной группировки, угроз, подлогов, шантаже и воровстве прозвучали в адрес лидера ДПМ, координатора правящей коалиции, бизнесмена Влада Плахотнюка, - пишет политолог на своей странице в Facebook. - Но Плахотнюк через подконтрольные СМИ ставит под сомнение сами показания, указывая на то, что обвинения идут от осужденных. При этом «пропагандистская машина» олигарха забывает сказать, что свидетельства таких людей обладают такой же процессуальной силой, как свидетельства людей неосужденных».

По его мнению, плахотнюковские пропагандисты получили указание атаковать румынских прокуроров, открывших уголовное дело по факту создания координатором преступной группировки. «Румынская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом обвиняется в том, что она инструмент политической борьбы против «евроинтегратора» Плахотнюка и его родственников. Она также обвиняется в том, что является рукой Москвы», - написал Тулбуре, отметив, что румынские прокуроры обвиняются еще и «в организации прослушки высшего руководства Молдовы».

Некоторые эксперты вообще отрицают факт заведения уголовного дела на том основании, что нельзя расследовать преступление в стране, где оно не совершалось. Об этом, в частности, сказал Роман Михаеш в эфире программы «Politicaс Натальей Морарь» на телеканалеTV8. Ему возразил известный румынский судья, бывший член высшего совета магистратуры Румынии Кристи Данилец, подтвердив, что против Плахотнюка заведено уголовное дело и объяснив,почему он подпадает под действие уголовного законодательства Румынии.

«Согласно новому уголовно-процессуальному кодексу Румынии, принятому в 2014 году, после уведомления о факте совершения преступления румынские прокуроры обязаны возбудить уголовное дело. При этом нас не интересует, идет ли речь о президенте Румынии, России или Молдовы либо о бездомном из Румынии, Молдовы или США. С этого момента начинается сбор информации, данных, доказательств. Устанавливается, было ли совершено противоправное деяние и есть ли лицо, совершившее его. С того момента, когда личность и состав преступления установлены, начинается уголовное преследование.

Однако это не означает, что гражданину сразу же выдвигается обвинение, как это происходит в Республике Молдова. В рамках уголовного дела подозреваемый в совершении того или иного преступления может воспользоваться всеми законными правами для защиты: привлечь адвокатов, свидетелей, ознакомиться с материалами дела и т.д.. Лишь после сбора достаточных фактов и доказательств прокурор выдвигает обвинение», - сообщил по видеосвязи в социальных сетях Данилец, подчеркнув, что эти положения нового УПК Румынии распространяется и на Плахотнюка, который является также гражданином этой страны.

Судья разъяснил также, почему на Плахотнюка заведено уголовное дело в Румынии, если преступления, в которых его обвинил Платон, были совершены в другой стране.

«Мы не отслеживаем румынское гражданство лиц, совершивших противоправные действия на территории других стран, в том числе и в Республике Молдова. Но если в Румынии подается заявление о совершении преступлении гражданином Румынии, прокурор обязан действовать, согласно положениям нового УПК, о чем я уже говорил. Уголовное законодательство распространяется на преступления, совершенные за пределами страны гражданином Румынии или юридическим лицом, зарегистрированным в Румынии, если деяние является преступлением, согласно законодательству страны, на территории которой оно было совершено», - сказал Данилец, отвергнув возможность влияния на прокуроров, ведущих расследования, со стороны секретных служб, преступного мира, коррупционеров либо кого-либо из власти.

Румынский судья призвал молдавских коллег внимательнее относиться к своим заявлениям: «Дошло до того, что в Республике Молдова вердикты о виновности по уголовным делам выносятся на телевизионных передачах до рассмотрения в судах, а наших прокуроров и судей обвиняют в коррупции. Если у вас есть факты или подозрения о коррупции или других противоправных деяниях наших прокуроров и судей, сообщите о них нам, не дискредитируйте цинично их в своих политических баталиях. В Румынии судьи и прокуроры проходят десятки экзаменов и проверок, прежде чем их допускают к выполнению своих обязанностей. Они действительно независимы и не выступают с экранов телевизоров с «разоблачительными» материалами до завершения расследования и вынесения судебных вердиктов, как это принято у вас».

Николай МЕНЮК