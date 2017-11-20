Столица попадает в руки Плахотнюка, и в этом виновата Санду, - Чебан

Муниципальный советник от фракции ПСРМ Ион Чебан высказал благодарность жителям Кишинева за участие в референдуме.

Он подтвердил, что в муниципии Кишинева живут уже не в самом городе, а в пригородах сотни тысяч людей. А многие из кишиневцев находятся давно за пределами страны и столицы, несмотря на списки, представленные ЦИКом.

- От имени партии благодарю за то, что была такая демократическая возможность. Когда мы подводим итоги, не надо основываться на данных ЦИК. В Кишиневе живет якобы почти 1 миллион человек. В Кишиневе давно уже нет даже 500-600 тысяч человек, и это показывают данные выборов, - заявил муниципальный советник.

Лидер фракции также задал вопросы тем гражданам города, которые не вышли на референдум.

- Мы благодарим всех тех, кто вышел. Это почти 40% тех, кто голосовали в 2015 году, это потенциал Кишинева, а не те списки ЦИКа. Спасибо тем, кто выразил свое мнение. Мы могли бы обсуждать на кухне, на протестах, но нет более демократической процедуры, чем сегодня. Мы уважаем и желание тех, кто не вышел. Если вам нравится ходить по таким дорогам, ваше право.

Вам нравится, что ваших детей кормят в детсадах тухлой едой? Это ваше право. Вам нравится, что воруют зеленые насаждения? Вам нравятся счета? Тогда мы не сможем ничего сделать. Это ваше желание, и нам ничего не остается как его принять и уважать, - заверил Ион Чебан.

Мунсоветник также отметил, что в вопросах, касающихся общественно-важных дел, нет места политическим противоречиям.

- Нет партий в таких делах. Мы все ходим и живем, пытаемся создавать в этом городе, он нам всем принадлежит, а не одному кому-то. Мы считаем, что столица попадает в руки Плахотнюка и ДПМ, и в этом виновата Санду, и пусть она это объяснит тем, кого призывала остаться дома. 40% из тех, кто голосовал в 2015 году, вышли на референдум.

Таких процедур еще не было. Я не знаю, что скажет Киртоакэ на своем брифинге, но я сомневаюсь, что он останется на своей должности. Если он хочет, чтобы дела в городе шли хорошо, пусть уйдет в отставку. Я благодарю все кишиневцев, которые вышли. Тех, кто сказал нет этому хаосу, который происходил 10 лет в городе, тех, кто хочет видит хороший город.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 21:00 закрылись все избирательные участки. В референдуме приняли участие 110 512 человека, явка составила 17,54%. Чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должно было принять участие не менее 209 561 человек. Чтобы отправить в отставку мэра Кишинева, "за" должны были проголосовать более 163 570 человек.

Во время пресс-конференции Иона Чебана перед офисом ПСРМ проводился митинг прорумынски настроенных граждан.