Никто ни в чем не виноват: История о краже миллиарда в Молдове закончится через НЕДЕЛЮ - благополучно для воров

В течение трех лет никого не искали, ни одного украденного бана не вернули, а скоро и вовсе пройдет срок давности по этому преступлению.

- Согласно части 1 статьи 267 Гражданского кодекса РМ «Общий срок, в течение которого лицо может защитить своё нарушенное право путём подачи иска в судебную инстанцию, составляет три года».

А это значит: все, можно попращаться с украденным миллиардом навсегда, - говорит Михаил Пойсик, доктор экономики, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований Молдовы.

По мнению Михаила Пойсика, организатор кражи – это человек, способный оказывать давление на всю вертикаль власти, и это вряд ли могут быть Шор, Филат или Платон, которых обвиняют в присвоении миллиардов.

- Из банковского сектора воровали всегда, - поясняет Михаил Пойсик. – Особенно после 2009 года, когда осознали, что можно воровать безнаказанно. Так и произошло. Никого не привлекли к ответственности из тех, кто нарушил закон и в этот раз. С помощью Михаила Пойсика «Комсомолка» воссоздала картину «аферы века».

Наталья СИНЯВСКАЯ