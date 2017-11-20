Дорин Киртоакэ: Жители столицы показали свою позицию через бойкот референдума

Отстраненный от должности генпримар столицы, первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ вышел к журналистам сразу после того, как процесс голосования закончился. Он заявил, что жители Кишинева показали свою позицию через бойкот референдума, инициированного социалистами против него, и призвал граждан сохранять „проевропейский и прорумынский” курс и на парламентских выборах, передает IPN.

Дорин Киртоакэ сказал, что люди сделали разницу между ложью людей, которые не хотят ничего делать, и проявили солидарность с ним и с командой примэрии, с которой проработал в течение десяти лет. Через бойкот референдума жители столицы поставили на место „политический класс и авантюристов, которые бросили на ветер десять миллионов леев, которые внесли искусственную тему в повестку дня и перевернули бессмысленно и без пользы нашу жизнь более чем на пол года”, - сказал Дорин Киртоакэ.

Отстраненный от должности генпримар сказал, что в дальнейшем будет бороться за справедливость и за Кишинев, и поблагодарил всех за поддержку и за то, что они разбудили общество, которое социалисты хотели „парализовать”. Кроме того, Дорин Киртоакэ призвал социалистов взять на себя ответственность и подать в отставку за то, что злоупотребили вниманием граждан.

Председатель ЛП Михай Гимпу, который отмечает сегодня день рождения, сказал, что через референдум об отставке генпримара столицы социалисты хотели испортить политическое будущее Дорина Киртоакэ, однако это им не удалось. Вместе с тем, жители столицы, которые бойкотировали референдум, показали, что не поддерживают манипуляции и ложь социалистов о том, что Дорин Киртоакэ не выполнил свои обязательства.

Вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну сказал, что социалисты не смогли вытащить на голосование даже тех избирателей, которые подписались за организацию референдума по отставке примара столицы, и это должно дать очень много сигналов социалистам. Ответ жителей столицы на призыв социалистов прийти на референдум был в том же ключе. Если избиратели посчитали бы, что Дорин Киртоакэ является коррумпированным примаром, они пришли бы на голосование.