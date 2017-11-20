Сильвия Раду о том, что она может остаться на своем посту до 2019 года

В интервью для портала ТРИБУНА временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинэу Сильвия Раду ответила на следующий вопрос: Допускаете ли Вы, что можете проработать на должности временно исполняющей обязанности генпримара до 2019 года? Если да, тогда какие задачи Вы намерены выполнить?

«Думаю, что не очень важно, когда истечет срок мандата. Важно эффективное управление и привнесение положительного опыта из частного сектора. Важно научить людей работать по плану, ставить перед ними реальные задачи, сроки, назначать ответственных, составлять бюджет и контролировать процесс. Когда я пришла в примэрию, я увидела, что даже повестки дня заседаний примэрии нет. Нам многое предстоит изменить», — заявила она.

На вопрос, в каких она отношениях с каждой из фракций МСК, Сильвия Раду ответила следующее: «Хочу с самого начала отметить, что меня не интересуют политические игры. Я буду сотрудничать со всеми советниками, предлагающими полезные для города проекты. Я менеджер, не политик. Хочу решать проблемы, а не заниматься политическими спорами. Я буду сотрудничать со всеми, кто предлагает проекты и решения».

Андриана Кептине