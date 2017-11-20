Повышаются шансы на урегулирование Приднестровского конфликта! Вот явные признаки!

В условном рейтинге, составленном порталом ТРИБУНА, перечислены предпосылки для урегулирования приднестровского конфликта.

На первом месте интерес Украины. «Не секрет, что Украина стала иначе рассматривать приднестровский вопрос, с тех пор как сама столкнулась с территориальными проблемами. Есть мнение, что теперь Украина, как минимум, также как и Республика Молдова заинтересована в приднестровском урегулировании.

Это потому, что в контексте внутренней напряженности и отношений с Россией, этот регион представляет опасность и для соседнего государства», пишут авторы рейтинга.

На втором месте интерес России. «Все чаще звучат мнения, что Россия больше не желает финансово поддерживать Приднестровье, и что этот регион стал для Москвы своего рода «чемоданом без ручки». В связи с появлением новых очагов сепаратизма на постсоветском пространстве, считается, что значимость Приднестровья для России существенно снизилась. Некоторые эксперты считают, что после получения нового президентского мандата в 2018 году, президент РФ Владимир Путин пойдет на международный компромисс, согласившись на урегулирование приднестровской проблемы», отмечается в источнике.

На третьем месте интерес ОБСЕ. «Несмотря на то, что прилагает существенные усилия для урегулирования замороженных конфликтов, ОБСЕ до сих пор не удалось достичь никаких громких успехов на этом поприще. Урегулирование приднестровского конфликта подчеркнуло бы эффективность ОБСЕ, и создало бы ценный для организации прецедент», — считают авторы.

Кристина Пендя