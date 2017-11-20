Когда либералы упустили шанс стать самой влиятельной проевропейской партией

В политическом анализе портала ТРИБУНА перечислены ошибки, допущенные либералами за последние годы, вследствие которых ЛП упустила шанс стать самой влиятельной проевропейской партией в Молдове.

«В начале 2015 года, когда демократы и либерал-демократы создали миноритарный альянс, и когда наружу вышла кража миллиарда, либералы остались почти единственной политической альтернативой для демократически настроенного электората. Тогда еще не было ни ППДП, ни ПДС и ни ЕНПМ. Тогда рейтинги ЛП буквально взлетели вверх. Этот подъем и позволил Дорину Киртоакэ получить третий мандат столичного примара. Но, когда в июле 2015 года ЛП согласилась вступить в новый якобы проевропейский альянс с властью, рост популярности либералов как ветром сдуло. Это была их первая роковая ошибка», — говорится в аналитическом материале.

По мнению автора, «несмотря на это, либералам удалось сохранить свой электорат, а в определенный момент создалось впечатление, что они этим и довольствуются. «Потом это сыграло с ними злую шутку, потому что партии не удалось заполучить весь разочаровавшийся в ЛДПМ и ДПМ проевропейский электорат, и этим ЛП открыла путь росту других партий. Какое-то время, популярна была ЕНПМ, держащаяся на былой популярности Юрия Лянкэ. Потом, отказавшись от темы кражи миллиарда (потому что была уже союзницей ЛДПМ и ДПМ по коалиции), ЛП дала возможность, на фоне массовых протестов в связи с хищением миллиарда, укрепиться ППДП», — отмечает источник.

Кристина Пендя