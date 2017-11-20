20 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Когда либералы упустили шанс стать самой влиятельной проевропейской партией
20.11.2017

В политическом анализе портала ТРИБУНА перечислены ошибки, допущенные либералами за последние годы, вследствие которых ЛП упустила шанс стать самой влиятельной проевропейской партией в Молдове.

«В начале 2015 года, когда демократы и либерал-демократы создали миноритарный альянс, и когда наружу вышла кража миллиарда, либералы остались почти единственной политической альтернативой для демократически настроенного электората. Тогда еще не было ни ППДП, ни ПДС и ни ЕНПМ. Тогда рейтинги ЛП буквально взлетели вверх. Этот подъем и позволил Дорину Киртоакэ получить третий мандат столичного примара. Но, когда в июле 2015 года ЛП согласилась вступить в новый якобы проевропейский альянс с властью, рост популярности либералов как ветром сдуло. Это была их первая роковая ошибка», — говорится в аналитическом материале.

По мнению автора, «несмотря на это, либералам удалось сохранить свой электорат, а в определенный момент создалось впечатление, что они этим и довольствуются. «Потом это сыграло с ними злую шутку, потому что партии не удалось заполучить весь разочаровавшийся в ЛДПМ и ДПМ проевропейский электорат, и этим ЛП открыла путь росту других партий. Какое-то время, популярна была ЕНПМ, держащаяся на былой популярности Юрия Лянкэ. Потом, отказавшись от темы кражи миллиарда (потому что была уже союзницей ЛДПМ и ДПМ по коалиции), ЛП дала возможность, на фоне массовых протестов в связи с хищением миллиарда, укрепиться ППДП», — отмечает источник.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.