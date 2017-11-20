ДПМ считает, что результаты референдума по отставке Дорина Киртоакэ - поражение для ПСРМ

Демократическая партия Молдовы считает, что результаты референдума по отставке генерального мэра столицы не являются чьей-либо победой.

Наоборот, это огромное поражение левых партий, в частности, ПСРМ, которая была инициатором плебисцита. ДПМ выразила свою позицию в сообщении для прессы.

Представители ДПМ также заявили, что готовы принять участие и поддерживать руководство Кишиневской мэрии, вне зависимости, временное оно или постоянное. Демократы также отметили, что ждут четкого видения и конкретных проектов для жителей Кишинева.