ДПМ считает, что результаты референдума по отставке Дорина Киртоакэ - поражение для ПСРМ

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Политика
Демократическая партия Молдовы считает, что результаты референдума по отставке генерального мэра столицы не являются чьей-либо победой.
Наоборот, это огромное поражение левых партий, в частности, ПСРМ, которая была инициатором плебисцита. ДПМ выразила свою позицию в сообщении для прессы.
Представители ДПМ также заявили, что готовы принять участие и поддерживать руководство Кишиневской мэрии, вне зависимости, временное оно или постоянное. Демократы также отметили, что ждут четкого видения и конкретных проектов для жителей Кишинева.
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