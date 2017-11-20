20 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
ДПМ считает, что результаты референдума по отставке Дорина Киртоакэ - поражение для ПСРМ
20.11.2017

Демократическая партия Молдовы считает, что результаты референдума по отставке генерального мэра столицы не являются чьей-либо победой.

Наоборот, это огромное поражение левых партий, в частности, ПСРМ, которая была инициатором плебисцита. ДПМ выразила свою позицию в сообщении для прессы.

Представители ДПМ также заявили, что готовы принять участие и поддерживать руководство Кишиневской мэрии, вне зависимости, временное оно или постоянное. Демократы также отметили, что ждут четкого видения и конкретных проектов для жителей Кишинева.


 
Количество просмотров:
125
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.