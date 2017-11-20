„Шериф” стал в 16-й раз чемпионом

„Шериф” обеспечил себе 16-й титул чемпиона за тур до конца чемпионата. Тираспольская команда победила „Милсами”, с 2-0, на его поле.

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш забил оба гола в первой четверти часа. У „Милсами” было несколько голевых моментов во втором тайме, но которые завершились безрезультатно., передает IPN.

„Чемпионат не был легким. Мы счастливы и сегодня мы будем праздновать, но завтра начнем готовиться к матчу с „Злин” в Лиге Европы”, - заявил наставник „Шерифа” Роберто Бордин.

„Несмотря на проблемы в начале чемпионата, мы провели очень хороший сезон. Я горжусь моими ребятами”, - сказал тренер „Милсами” Вячеслав Руснак.

В остальных матчах предпоследнего этапа были зафиксированы следующие результаты: „Дачия - „Петрокуб 0-2, „Заря” - „Динамо-Авто” 6-0, „Зимбру” - „Спикул” 1-1 и „Сперанца” - „Сфынтул Георге” 0-0.